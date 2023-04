Slovensko rokuje s Ukrajinou o spoločnej výrobe munície

Slovensko môže byť Ukrajine nápomocné pri dodávkach 155-milimetrovej aj 152-milimetrovej munície. SR je jednou z iba troch krajín na svete spomedzi tých, ktoré podporujú Ukrajinu, ktorá vyrába práve 152-milimetrovú muníciu. V piatok to na Ukrajine vyhlásil minister obrany Jaroslav Naď, ktorý predtým absolvoval rokovania so svojím ukrajinským rezortným partnerom Olexijom Reznikovom.

Slovensko predalo Ukrajine sedem húfnic typu Zuzana 2 a ich nasadenie v ostrých bojoch umožňuje doladiť niektoré nedostatky. „Môžete realizovať akékoľvek vojenské testovanie, ale test priamo v bojovej operácii je nenahraditeľný,“ vysvetlil Naď. Zároveň potvrdil, že doteraz bola zničená jedna húfnica z celkovo dodaných ôsmich kusov.

S Reznikovom rokoval aj o možnom spustení spoločného podniku na výrobu munície na Slovensku. „Do konkrétností pôjdeme v najbližších dňoch a týždňoch,“ oznámil Naď s tým, že to Slovensku môže priniesť významnú investíciu.

Predmetom diskusií bola tiež chystaná protiofenzíva Ukrajiny, ktorá je podľa neho reálna aj preto, že na Ukrajinu prichádza množstvo munície, ťažkej techniky aj vycvičených vojakov. „Je to aj o počasí. Jednoducho, musí to do seba zapadnúť. Ale ja verím, že najbližšie mesiace budú rozhodujúcim faktorom pre ďalší vývoj vojny na Ukrajine,“ uviedol Naď s tým, že v lete už očakáva optimistickejšie správy z vojny na Ukrajine.

Poľské MiGy sú už nachystané

Slovensko postupne doručuje Ukrajine stíhačky typu MiG-29. Posiela ich rozobraté po zemi prostredníctvom špeciálneho systému. „V momente, keď všetky naše migy odídu, prídu na rad poľské, ktoré sú už pripravené,“ pokračoval Naď. Dodal, že sa čaká iba na uvoľnenie tohto špeciálneho systému pre Poľsko.

Podľa vlastných slov vie o štyroch až piatich členských krajinách NATO, ktoré chcú dať Ukrajine svoje stíhačky F-16, prípadne F-18. Tieto krajiny ich vo vlastnej výzbroji nahradia lietadlami F-35. Ukrajina by vraj takto mohla dostať až 50 stíhačiek, a to možno ešte do konca tohto roka.

Zároveň prebieha výcvik ukrajinských pilotov na stíhačky F-16, pričom Ukrajinci zisťujú, ako rýchlo sa ich piloti dokážu preorientovať z lietadiel MiG-29 na stroje F-16. „Keď zistia, že je to relatívne rýchlo, tak aj dodávky lietadiel F-16 alebo F-18 môžu prísť pomerne rýchlo,“ uzavrel Naď s tým, že by to mohlo byť ešte na jeseň alebo začiatkom zimy.