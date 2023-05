Kollár v Ide o pravdu: Vláda je tu z vôle prezidentky, nie ľudí. Všetci v parlamente sme sa tak stali opozíciou

Pozrite si debatu Petra Bielika a Borisa Kollára v relácii Ide o pravdu. Video Zdroj: TV Pravda

Májové zasadnutie parlamentu sa skončilo chaosom a množstvo návrhov sa presúva na júnovú schôdzu. „Máme 60 až 115 zákonov, ktoré môžu prejsť“. Mohli by prejsť na júnovej schôdzi, povedal Kollár. Podľa neho to nie je výnimočný počet, takýto balík zákonov sa prejednával aj na iných schôdzach.

Navyše OĽaNO podľa Kollára vyzbieralo tridsať podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze, takže približne šesťdesiat zákonov by sa mohlo dostať na jej program, ešte pred riadnou júnovou schôdzou.

Kollár sa vyjadril aj k návrhu na zmenu paragrafu 363, ktorý umožňuje generálnej prokuratúre zasiahnuť do prípravného konania ešte pred tým, než sa žaloba dostane na súd. Urobím všetko pre to, aby zmena neprešla, uviedol šéf Sme rodina. „Je veľmi potrebná, aby sme vedeli vyvažovať neodbornosť niektorých príslušníkov OČTK, nadužívanie práva, musíme mať brzdy a protiváhy,“ povedal. Zároveň však uviedol, že nepodporil ani posilnenie paragrafu 363 a pred voľbami by s tým nehýbal. Podľa neho v programovom vyhlásení vlády, ktorá vznikla v roku 2020, bolo veľa nekonkrétnych vecí s termíny ako „prehodnotíme“, čo si každá strana môže vysvetľovať inak. Bolo to tak aj preto, lebo programové vyhlásenie vznikalo za hektickej pandemickej situáciea nebolo na neho dostatok času, tvrdí Kollár.

Čo je to tichá procedúra a prečo sa jej Boris Kollár obáva v prípade úradníckej vlády? Aký zákon je v parlamente kvôli kroku ministra Jána Budaja, ktorý nepovažuje za korektný? Prečo vyhlási termín volieb až 9. júna? Ako sa chystá Sme rodina do volieb a čo je pre hnutie prioritou? Dozviete sa v relácii Ide o pravdu.