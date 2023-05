Kollár: Počkáme si na programové vyhlásenie a uvidíme, či úradnícku vládu podporíme

Sme rodina si počká na programové vyhlásenie vlády (PVV) a podľa neho sa rozhodne, či vládu odborníkov podporí. Úradnícka vláda nemá veľa práce, má krajinu doviesť do volieb, postarať sa o rozpočet a dbať na čerpanie eurofondov. Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) to uviedol v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Kollár poukázal, že pokým bude vláda robiť na vyrovnanom rozpočte, nebude sa môcť venovať tomu realistickému, deficitnému, rozpočtu. Poslanec Milan Krajniak (Sme rodina) preto predložil do NRSR návrh na skorší termín predloženia návrhu rozpočtu.

„Nikto nechce vyrovnaný rozpočet na budúci rok. To by bola ekonomická katastrofa pre Slovensko,“ povedal v relácii predseda mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka. Dodal, že vyrovnaný rozpočet by znamenal výpadok 20 000 pracovných miest. Nevie, čomu to pomôže, ak parlament prinúti vládu, aby návrh rozpočtu predložila už v auguste či septembri. Vyzerá to podľa Šimečku ako hádzanie polien vláde. „Hlavne, aby potom mohli v kampani ukazovať, že pozrite sa, úradnícka vláda navrhuje rozpočet, ktorý zruinuje krajinu,“ poznamenal.

Kollár v Ide o pravdu: Vláda je tu z vôle prezidentky, nie ľudí. Všetci v parlamente sme sa tak stali opozíciou Video Zdroj: TV Pravda

V parlamente je aktuálne podľa Kollára 150 opozičných politikov. „Máme štyri mesiace do volieb. Každý poslanec sa chce ukázať pred svojím predsedom strany, aby dostal čo najlepšie číslo na kandidátke, tak sú prehnane iniciatívni a predkladajú rôzne návrhy zákonov, ktoré veľakrát sú až na hrane normálnosti,“ skonštatoval šéf NRSR.

Šimečka kritizoval, že v NRSR je veľa populistických návrhov, ktoré zaťažia štátny rozpočet a aj množstvo zbytočných predvolebných kampaňových uznesení. To, ako parlament aktuálne rokuje, je podľa neho aj Kollárova zodpovednosť. „Niekedy sa mi zdá, že možno je aj lepšie, aby parlament do volieb nezasadal,“ povedal.

Šéf hnutia Sme rodina argumentoval, že podľa rokovacieho poriadku nemôže návrhy poslancov nezaradiť na rokovanie NRSR. „Je to ťažké, ale musím dodržiavať zákon,“ podotkol.

Ak bude parlament ďalej rokovať takýmto spôsobom, tak diera v rozpočte môže byť podľa Šimečku masívna a bude to potom zodpovednosť budúceho parlamentu. Obáva sa, akú dôveryhodnosť bude NRSR mať, ak bude pokračovať takýmto tempom.

Poslanci Sme rodina a OĽANO predložili na schôdzu návrh, ktorý mal obmedziť vládu vo vzťahu k rokovaniam Európskej únie. Ak by chcela vláda urobiť závažné rozhodnutie, musela by prísť pred parlamentný výbor a dostať súhlasné stanovisko, vysvetlil Kollár. Tvrdí, že v minulosti sa využívala tichá procedúra, kedy si vláda schválila mimo parlamentného výboru čo chcela. Návrh má podľa neho šancu uspieť.

Šimečka zároveň v relácii povedal, že riaditeľ Slovenskej informačnej služby by mal byť vybratý transparentným procesom a na základe odbornosti. Výber by sa nemal diať na základe delenia moci v parlamente. Kollár s ním nesúhlasí.