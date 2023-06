Dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa môže čoskoro ešte zhoršiť, varuje INESS

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa môže v nasledujúcich rokoch zhoršiť. Počet osôb vo veku 70 a viac rokov na jedného lekára by sa mal do roku 2030 zvýšiť oproti roku 2021 o desať. V prípade sestier by malo dôjsť k zvýšeniu o 11 osôb. Vyplýva to z publikácie Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) 2030: menej zdravotníkov, viac chorých.