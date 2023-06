SaS chce spraviť poriadok s Vatikánskymi zmluvami. Načrtli prvé body volebného programu

SaS o prvých prioritách do volieb Video Program pre školstvo, vedu, výskum, kultúru a osobné slobody. / Zdroj: TV Pravda

Saskársky expert na osobné slobody Miroslav Žiak pripomenul, že od vraždy v Teplárni na Zámockej ulici v Bratislave sa nenašla politická vôľa na zrovnoprávnenie LGBTI ľudí. Saskári sa preto zaviazali vo svojom programe, že presadia registrované partnerstvá.

„Registrované partnerstvá má Saska v programe od kedy existuje. To je 14 rokov,“ doplnil ho Sulík s tým, že pôjdu len do takej koalície so stranami, ktoré majú záujem zlepšiť kvalitu života LGBTI+ ľudí. „Budeme trvať na to, že budúca koalícia aspoň trochu zlepší životné podmienky homosexuálnym párom,“ zdôraznil.

Zo spovednice za mreže

Ako ďalej Žiak uviedol, na Slovensku sú podľa neho horšie tresty za „gram trávy“ vo vrecku, ako za vraždu. Spomenul prípad Jozefa Šipoša, ktorý dostal 15-ročný trest za mrežami a prepadnutie majetku za výrobu mastí z marihuany.

„Toto je pre nás skutočne neprijateľné. V programe navrhujeme jasné pravidlá pre rozlišovanie rôznych stupňov závažnosti z priestupkovej alebo trestnej drogovej činnosti,“ uviedol Žiak.

Osobitne pri marihuane budú sulíkovci presadzovať pri menšom množstve na osobnú spotrebu priestupkovú zodpovednosť. Otvoriť chcú aj diskusiu o štátom regulovanom predaji marihuany v menšom množstve a legálnom získavaní produktov a výrobkov z marihuany na zdravotné učely.

Poriadok chce Saska spraviť aj s Vatikánskymi zmluvami. Podľa Žiaka predstavuje problém utajovanie trestných činov, ktoré odznejú v spovedelniciach, no kňazi za ne nie sú potrestaní.

„Navrhujeme ich modifikovanie tak, aby neumožňovali utajenie trestných činov z dôvodu spovedného tajomstva. Umožňovali finančnú odluku cirkvi od štátu a bolo upresnené, že výhradu vo svedomí môže mať iba jednotlivec a nie inštitúcia,“ povedal poslanec národnej rady.

SaS podporí úradnícku vládu Video Sulík po rokovaní s premiérom Ľ. Ódorom

Lenč sa však domnieva, že sľubované priority v oblasti dekriminalizácie marihuany a jej komerčného využívania, výrazné zlepšenie právneho postavenia pre páry rovnakého pohlavia a v neposlednom rade sľuby o tom, že urobia „poriadok“ vo Vatikánskej zmluve, veľké šance na úspech nemajú. „K tomu, aby sa niečo v zmluve s iným štátom zmenilo nestačí presvedčiť potenciálnych koaličných partnerov, ale predovšetkým signatára tejto zmluvy, ktorým je Svätá stolica,“ pripomína politológ.

Financovanie škôlok

Sulík na tlačovke k betaverzii programu vychválil exministra Branislava Gröhlinga. Jeho pôsobenie na ministerskej stoličke znamenalo podľa Sulíka značný posun v školstve. Dovtedy sa rezort podľa jeho slov spájal len s kauzami. Gröhling by chcel nadviazať na rozbehnuté projekty. Reformy, ktoré sa naštartovali za jeho pôsobenia v úrade, označil za „nadčasové“, pretože v nich pokračovali a pokračujú aj jeho dvaja nasledovníci.

Okrem rozbehnutých projektov by chcel pokračovať v investíciach a prioritne riešiť zvyšovanie platov v sektore. Výraznú váhu v predvolebnom programe budú mať zmena financovania materských škôl a začlenenie jaslí pod ministerstvo školstva, podpora duševného zdravia a inklúzie a digitálne učebné materiály a elektronická maturita.

Saska chce v budúcnosti presadzovať normatívne financovanie škôlok. „Boli by sme radi, aby materské školy boli financované rovnako ako sú základné a stredné cez štátny príspevok,“ vysvetlil exminister a dodal, že zriaďovateľmi majú zostať obce a mestá. Škôlkam by financie prišli priamo na účet. Gröhling chce o téme ešte debatovať s Úniou miest a obcí, ZMOS aj ministerstvom financií. „Koľko to bude stáť“ zatiaľ bývalý minister nespresnil. K dispozícii má zatiaľ len prvé výpočty, viac bude vedieť po odborných konferenicách.

Zmeny chcú aplikovať aj pri jasliach. Tie spadajú pod ministerstvo práce, odkiaľ ich navrhujú presmerovať po rezort školstva.

V tejto oblasti bol politológ štedrejší. „V prípade, že sa Saska dostane do parlamentu a prípadne do vlády je možné, že sa jej podarí témy, ktoré nie sú kontroverzné a súčasne sa na kompromisoch vie zhodnúť širšie spektrum programov a ideí o politike. Možnosti vidím v prípade zmeny statusu jaslí a financovania materských škôl, prípadne ďalšej "reformy“ vysokých škôl a podpory vedy, keďže v deformácii vysokého školstva a vedy na Slovensku majú Saska, KDH a Smer-SSD (či Hlas-SD) dlhodobé skúsenosti," vysvetlil Lenč.

Video Zdroj: TV Pravda

Posvietia si na talenty

„Musíme investovať tam, kde nám to v budúcnosti môže priniesť lepšiu konkurencieschop­nosť. Veda a aplikovaný výskum sú najdôležitejším predpokladom pre úspešný priemysel v našej krajine,“ uviedol Sulík.

Saska chce ísť do volieb s 30 opatreniami, ktoré majú pomôcť vede a výskumu, vysokým školám a podpore talentu. Podľa bývalého štátneho tajomníka Ľudovíta Pavlisa majú študenti málo informácií o kvalite vysokých škôl. Napomôcť má pravidelné zverejňovanie ročného rankingu vysokých škôl aj finančé motivovanie.

Pod lupou by podľa Pavlisa mali byť aj slovenské talenty. "Sú to ľudia, po ktorých musíme ísť headhuntingovo, čiže ide o vyhľadávanie, identifikáciu a podporu talentu.

Finálnu verziu programu Saska plánuje zverejniť až po programových konferenicách. Sulík povedal, že ihneď po voľbách chce začať pripravovať programové vyhlásenie vlády.