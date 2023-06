Migračné kvóty opäť spôsobujú rozruch. Pellegrini vyzval Šimka, aby nemenil kurz

Predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini vyzval vo štvrtok ministra vnútra Ivana Šimka, aby nemenil postoj Slovenska k migrácii a kvótam. Reagoval tým na príspevok, ktorý člen vlády odborníkov zverejnil pred cestou do Luxemburgu, kde sa rokuje o reforme migračnej a azylovej politiky.

„Zásadne odmietam a vyzývam ministra vnútra, ktorý nemá politický mandát ani dôveru parlamentu – a ani ju nebude mať – aby akýmkoľvek spôsobom menil zahraničný kurz Slovenska v otázke migrácie,“ vyzval Pellegrini ministra. Je podľa neho neprípustné, aby člen úradníckej vlády robil v otázke migrácie svojvoľné zmeny.

Znepokojil ho Šimkov status

Pellegriniho vyrušil facebookový status, ktorý Šimko publikoval ešte v pondelok. Hlas, ktorý odmieta povinné kvóty, chce mať istotu, že nový minister bude postupovať v zabehnutých koľajach. Šimko sa v príspevku vyjadril, že Slovensko by malo byť otvorené európskemu riešeniu utečeneckej témy a podieľať sa na ňom.

„Jednak preto, lebo nejde o len o čísla, ale o milióny konkrétnych ľudských osudov, a jednak aj preto, aby sme boli solidárni s členskými štátmi Európskej únie, ktoré sú dnes prvé na rane,“ uviedol minister úradníckej vlády na Facebooku. Pripomenul s akou solidaritou sa krajina postavila v utečeneckej vlne, ktorá Slovensko zasiahla po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022.

Denník Pravda požiadal o reakciu ministra Šimka, vyjadriť sa má po skončení rokovaní Rady ministrov pre vnútorné záležitosti.

Pellegrini na štvrtkovej tlačovej konferencii tiež vyjadril obavy spojené s údajnými informáciami, že v rade chcú zmeniť dokument so snahou zaviesť mieru solidarity a „povinné prerozdelenie určitého počtu migrantov vzhľadom na počet obyvateľov a veľkosť krajiny“.

Úrad vlády však takéto tvrdenia vyvrátil. Zdôraznil, že ministri nemajú rokovať o prerozdeľovaní migrantov. „Slovensko kvóty nepodporuje a tento postoj je rovnaký od roku 2016. Debata v EÚ sa od roku 2016 pohla a aj vďaka zásluhám Slovenska sa presadil koncept, na základe ktorého si členské štáty budú môcť vybrať, akou formou solidarity budú chcieť pomôcť,“ uviedol hovorca premiéra Peter Majer. Potvrdil, že na rade bude Slovensko spolu so svojimi kľúčovými partnermi trvať na flexibilnej solidarite a presadzovať zvýšenú ochranu vonkajších hraníc.

Nefunkčný výbor

Podľa Pellegriniho je dnes jednota Slovenska, a jeho susedov Česka, Maďarska a Poľska v otázke migrácie naštrbená a V4 nedokáže vystupovať ako celistvý blok.

Pellegrini uviedol, že Šimko podľa neho nemá mandát ani od výboru pre európske záležitosti a o stanovisko mal požiadať aj branno-bezpečnostný výbor. Vyzval ho, aby sfunkčnil výbor pre obranu a bezpečnosť, a poveril podpredsedov Denisu Sakovú alebo Petra Pčolinského, aby mohol okamžite zasadať. Vyzval ho, aby sa poslancom zodpovedal a vysvetlil, ako rokovania prebiehali, a čo Slovensku hrozí.

Predseda Hlasu pripomenul, že v minulosti slovenské vlády odmietli povinné prerozdeľovanie kvót medzi krajiny a Slovensko sa hlásilo k systému flexibilnej solidarity.

Pellegrini dúfa, že na zasadnutí Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné veci k novej dohode vo štvrtok nedôjde a Slovensko sa bude i naďalej hlásiť k flexibilnej solidarite a pomáhať susedom chrániť hranice. „Je našou povinnosťou, aby východná hranica nebola deravá ako ementál,“ povedal Pellegrini.

Na schválenie migračného paktu sú potrebné hlasy minimálne 15 z 27 členských krajín. Ak by sa to podarilo, budú musieť dohodnúť konečnú podobu pravidiel s europarlamentom. Pokiaľ vo štvrtok neuspejú, hovorí sa medzi diplomatmi o zvolaní mimoriadnej ministerskej schôdze do konca júna, kedy končí švédske predsedníctvo.