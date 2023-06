Vojna ukázala, že zásoby sú dôležité. V Dubnici by sa mohla rozšíriť výroba zbraní

Zbrojárske podniky skupiny DMD Group v Dubnici nad Váhom by mohli rozšíriť výrobu. Po ich návšteve o tom informoval nový minister obrany Martin Sklenár s tým, že v regióne s nimi pribudnú aj nové pracovné miesta.

Europoslanec Štefanec: Výroba munície pre Ukrajinu podporí naše podniky Video Zdroj: TV Pravda

Nástroj, cez ktorý by EÚ mohla podporiť rozšírenie výroby v Dubnici nad Váhom, je ešte v schvaľovacom konaní, no podľa Sklenára by sa mala pohybovať vo výške 500 miliónov eur. O financie sa budú podniky uchádzať systémom grantových výziev.

„Skúsenosť na Ukrajine ukazuje, že zásoby munície sú dôležité viac ako tomu bolo doteraz. Predpokladáme, že zvýšenie kapacít bude využívané v strednom a dlhodobom horizonte predovšetkým k slovenským potrebám, ale aj v rámci NATO a EÚ,“ uviedol Sklenár.

„Firmy v Dubnici nad Váhom vnímajú rozvojové projekty v zbrojárstve ako veľkú príležitosť, pracujú na tom, aby investície zo Slovenska i z eurofondov boli využité čo najlepšie pre realizáciu projektov a rozvoj,“ povedal minister.

Konkrétne ide o tri projekty. Jeden sa venuje pásovým bojovým vozidlám, druhý kolesovým vozidlám a tretí zvýšeniu kapacít na výrobu veľkokalibrovej munície. Firmy sa na ne podľa ministra zodpovedne pripravujú, veľký dôraz kladú na bezpečnostný aspekt.

Väčšina ide na export

Dubnický zbrojársky podnik ZVS holding napĺňa dopyt ozbrojených síl, no väčšina produkcie sa exportuje do zahraničia, ozrejmil riaditeľ DMD Group Štefan Škultéty. Krajiny, kam sa produkty vyvážajú, špecifikovať nechcel.

V spoločnosti ZTS – Špeciál tento rok preinvestujú dva milióny eur a v spoločnosti Konštrukta Defence rovnako dva milióny eur v súvislosti s projektom Patria. Výrobca munície, spoločnosť ZVS Holding, sa pripravuje na rozšírenie výroby 155-milimetrovej munície, má pripravené projekty za 30 miliónov eur.

„V ZVS Holding sme vyrábali 20 000 kusov 155-milimetrovej munície ročne. Operatívnymi rozhodnutiami sa dokážeme dostať na 30 000 kusov, po zrealizovaní investícii vieme ísť až na 120 000 kusov veľkokalibrovej munície ročne,“ doplnil Škultéty s tým, že veľká časť je určená na export.

Nové pracovné miesta

S rozšírením výroby vzniknú v meste nové pracovné miesta. Ako uviedol primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf, pre mesto to bude mať pridanú hodnotu. Samospráva tiež podpísala memorandum o budovaní vedecko-výkumného centra s Taiwanom.

Zameriavať sa bude na využívanie technológií, ktoré majú znižovať dopady klimatických zmien. Študenti budú mať možnosť sa zúčastňovať cez virtuálnu realitu prednášok v Taiwane a naopak. Na projekte centra sa bude podieľať aj Slovenská technická univerzita.