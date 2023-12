Silvestrovským ohňostrojom odzvonilo. Pozrite si, aký program ich nahradí v krajských mestách

Novoročný ohňostroj v Bratislave Video Archívne video

Bratislava bude „pártyslava“

Bratislava patrí medzi mestá, ktoré nebudú nový rok vítať ohňostrojom. „Výpadky z rozpočtu nás všetkých nútia šetriť a desaťtisíce eur vystrieľané na oblohu sú tou položkou, ktorá inde môže chýbať,“ zdôraznil hovorca hlavného mesta SR Peter Bubla. Podotkol, že mesto vníma čoraz viac žiadostí, aby vstup do nového roka v meste prebehol v pokoji a bez petárd.

Vianočné trhy v Bratislave, potrvajú do Silvestra Video

Zábavychtivých čaká na Hviezdoslavovom námestí odpočítavanie sekúnd starého roka. „Obyvatelia i návštevníci Bratislavy môžu spoločne odpočítať posledné sekundy starého roka na tradičnom svetelnom odpočítavadle pred historickou budovou SND,“ priblížil Bubla. Vianočné trhy budú otvorené do druhej hodiny rannej. Nápis „Bratislava s rokom 2024“ bude svietiť aj na Nový rok.

Trnava sa so starým rokom rozlúči diskotékou a prskavkami

Aj mesto Trnava sa rozhodlo rozlúčiť so starým rokom a osláviť príchod nového bez ohňostroja. Dôvodom je okrem šetrenia životného prostredia aj vytvorenie pokojného a bezpečného prostredia pre obyvateľov, ktorí sú citliví na zvuky vyvolané ohňostrojmi, a pre zvieratá, ktoré môžu byť stresované výbuchmi, informovala radnica.

Trnava videla ohňovú šou namiesto ohňostroja Video Archívne video

Posledný deň v roku sa Trojičné námestie premení na tanečný parket, kde dídžej uvedie do pohybu na konzole stovky detských brmbolcov. Zaznejú všetky najznámejšie detské párty hity storočia, tvrdí radnica. Prichystaná je aj svetelná projekcia. Silvester pre deti sa začne o 18.00 h. Na konci diskotéky návštevníci spoločne zapália prskavky a námestie rozsvietia stovkami svetielok.

Prvý deň nového roka sa v Kostole sv. Jakuba uskutoční o 15.00 h Novoročný koncert. Hlavnými hviezdami sú Liselotte Rokyta, majsterka panovej flauty z Holandska, a Stanislav Šurin, organista a skladateľ priamo z Trnavy. Súčasťou koncertu budú skladby od majstrov hudobného umenia, ako sú Johann S. Bach, Domenico Zipoli, Vladimír Vavilov a Gaston Litaize.

Trenčín ľudí roztancuje

Trenčín už niekoľko rokov ohňostroj neorganizuje a nebude tomu inak ani počas Silvestra 2023. Obyvatelia i návštevníci mesta si oslavu spojenú s príchodom nového roka môžu spoločne užiť na Mierovom námestí. Veľká disco párty s DJ Lukym sa začne o 22.00 hodine.

Diskotéka v Nitre

Nitra na privítanie roka 2024 usporiada diskotéku na Svätoplukovom námestí. V čase od 23.00 do 1.00 hod sa o zábavu postará DJ Martin Mada.

Nitra bude aj tento rok bez ohňostroja, ktorý mesto nepripravuje už od roku 2019. Radnica zároveň upozornila obyvateľov, že tento rok už platí úplný zákaz používať hlučnú zábavnú pyrotechniku. Je všeobecne známe, že pre hlučnú zábavnú pyrotechniku trpia seniori, malé deti, obyvatelia s poruchou autistického spektra, zvieratá, znečistené je ovzdušie aj pôda, škody po silvestrovskej noci sú aj na majetku obyvateľov a mesta, uviedla radnica. Mesto preto posledné roky pravidelne finančne podporuje Regionálne centrum Slobody zvierat Nitra. Tento rok išlo na ich podporu 3 000 eur.

Aké bude počasie na Silvestra. S čím musíte počítať? Video

Žilina bude mať po dlhoročnej prestávke silvestrovský program

Mesto Žilina pripraví po dlhoročnej prestávke silvestrovský program, ktorý sa začne už o 20.00 hod na Mariánskom námestí.

Polnočný ohňostroj nahradí svetelná show na fasáde zrekonštruovaného Kostola Obrátenia sv. Pavla. O privítanie nového roka sa postarajú slovenskí interpreti. Program bude pokračovať do 1.30 hod. Počas Silvestra budú otvorené stánky s občerstvením na vianočných trhoch.

Banská Bystrica chystá špeciálny ohňostroj

Na Námestí SNP v Banskej Bystrici sa môžu ľudia zabaviť na koncerte skupiny Le Payaco a po polnoci si môžu zatancovať s DJ Braňom lokálnej produkcie BackOnLabel.

Mesto na Nový rok o 16:00 hod organizuje vystúenie hudobnej skupiny Peter Bič Projekt. O hodinu neskôr odštartuje niekoľkominútová pyromuzikálna šou s kultúrnym programom. Okrem svetelných a zvukových prvkov pôjde o plameňovú show s rôznymi pyroefektmi, ktoré nedosahujú do veľkej výšky. Súčasťou bude aj modifikovaná verzia kratšieho ohňostroja, uviedla radnica.

Prešov pripravil laserovú šou

Mesto Prešov pripravilo na polnoc medzi Konkatedrálou svätého Mikuláša a historickou radnicou mestského úradu približne 7-minútové laserové predstavenie spolu s hudobným sprievodom. Počas silvestrovských osláv zahrajú kapely Puding pani Elvisovej, Hex či DJ Lieskovský.

Košice musia šetriť

Mesto od decembra vstúpilo do krízového režimu, radnici chýbajú peniaze. Tento rok preto Detský Silvester nebude. Košice zároveň idú s dobou a ohňostroj vynechajú. Košičanom i návštevníkom mesta ponúknu virtuálny ohňostroj – na veľkoplošnej obrazovke budú premietať zostrihy z tých najlepších ohňostrojov za posledné roky.

Novoročný ohňostroj v Košiciach Video Archívne video

Silvester na Hlavnej ulici pri Immaculate ponúkne bohatý program. O zábavu sa postarajú Duchoňovci, Kabát Revival, Elton John Revival, DJ Peppo, Richard Herrgott a ďalší.

Dopravný podnik zároveň informoval, že z dôvodu opakovaných negatívnych skúseností s poškodzovaním automatov petardami dôjde počas Silvestra v Košiciach k odstávke predajných automatov cestovných lístkov.

Hasiči vyzývajú na opatrnosť pri používaní pyrotechniky

Hasiči vyzývajú na opatrnosť pri používaní zábavnej pyrotechniky. Pripomínajú, že zapálená pyrotechnika sa nevyhadzuje z okien, balkónov a terás. Zabrániť treba aj priamemu kontaktu pyrotechniky s deťmi a zvieratami.

„Každoročne slovenskí hasiči počas Silvestra a Nového roka evidujú nárast výjazdov práve v dôsledku neodborného používania a manipulácie so zábavnou pyrotechnikou. Na prelome rokov 2022/2023 vzniklo 35 požiarov, ktoré zapríčinila zábavná pyrotechnika,“ pripomenuli hasiči.

Zábavná pyrotechnika by sa nemala zapaľovať priamo v ruke a v blízkosti tváre. Hasiči neodporúčajú ani odpaľovanie v sklenených fľašiach či iných nádobách. Varujú aj pred neodbornými zásahmi do pyrotechniky. Pyrotechnika, ktorá nevybuchla, by sa nemala opätovne zapaľovať. Poliať by sa mala dostatočným množstvom vody.

Do národných parkov pyrotechnika nepatrí

Správa Tatranského národného parku (TANAP) apeluje na návštevníkov i miestnych, aby pamätali na to, že do TANAP-u ohňostroje a petardy nepatria. Zákon o ochrane prírody a krajiny nedovoľuje v národnom parku používanie zariadení, ktoré spôsobujú svetelné a hlukové efekty, ako sú najmä ohňostroje či petardy.

Používanie zábavnej pyrotechniky bude v spolupráci s políciou na Silvestra kontrolovať vo vybraných lyžiarskych strediskách aj Stráž prírody Národného parku Nízke Tatry.