Cez víkend zimnú jar vystrieda krutá zima. Príroda dostane šancu oddýchnuť si

Tradične by mal byť január najchladnejším mesiacom roka. Pri pohľade z okna však tomu nič nenasvedčuje. V stredu vystúpila teplota nad desať stupňov a namiesto sneženia prší. No predpovede počasia sú plné varovaní o tom, čo Slovensko čaká od budúceho týždňa.

Zlomovým dňom by mal byť sviatok Troch kráľov. Cez územie Slovenska by mal postupovať studený front spolu s tlakovou nížou a za ňou by mal začať od severu zatekať chladný vzduch, ktorý postupne prinesie návrat zimy. “Od 7.¤1., teda od nasledujúcej nedele, to vyzerá tak, že počasie by sa na našom území malo opäť dostať do zimného módu. Aj počas dňa sa očakáva výskyt mrazu a očakáva sa návrat snehových vločiek aj do tých najnižších polôh,” skonštatoval portál iMeteo.

Od západu postupuje cez Slovensko studený front, preto sa ochladilo a zrážky začali padať vo forme snehu. A to najmä na severe, severozápade stredného Slovenska. Vodiči preto hlásia problémy na cestách. Pozor si vodiči musia dávať najmä na Orave. “Výraznejšiu snehovú nádielku zatiaľ očakávať nemožno. Do utorkového poludnia by na severe mohlo napadnúť od pár centimetrov do pätnásť centimetrov čerstvého snehu,” predpovedá portál s tým, že pravé januárové počasie, teda so snežením o s ochladením, sa o slovo prihlási už o pár dní.

Záhradník Roman Topolčany pre Pravdu zdôraznil, že skutočná zima sa ešte nezačala. Podľa neho sa aktuálne obdobie stále radí do jesenného obdobia, a tak sa správajú aj rastliny. Topolčany pripomenul, že pre pôdu by bolo najlepšie, keby bola zamrznutá aspoň mesiac a pol. „Aby si príroda oddýchla. Dnes je problém, že pôda nevymŕza a niekedy to je len o náhode a o tom, aký je rok,“ podotkol. Úroda sa bude odvíjať podľa toho, aké silné budú mrazy a aké teplotné výkyvy nastanú. „Najviac rastlinám prekážajú teplotné výkyvy z mínusov do plusov,“ ozrejmil s tým, že všetko ukáže až čas.

Prudké zmeny počasia

Klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu Pavel Faško pre Pravdu podotkol, že už na začiatku aktuálnej zimnej sezóny sa potvrdili tendencie, ktoré sa na Slovensku prejavujú v charaktere zím už viac ako desať rokov. „Tieto zimy sa dajú charakterizovať výraznejšou nestabilitou teplotných podmienok, relatívnym dostatkom alebo až prebytkom atmosférických zrážok a neschopnosťou snehovej pokrývky kumulovať sa na väčšine územia Slovenska,“ ozrejmil.

Príznačné pre zimy v posledných rokoch sú pomerne prudké zmeny charakteru počasia, ktoré sú ešte aj dosť pravidelné. „Toto sme zažili u nás napríklad na konci novembra v roku 2023, v decembri boli potom zaujímavé turbulencie v prejavoch počasia v širšom období vianočných sviatkov. Rýchlym zmenám charakteru počasia sa iste nevyhneme ani v nasledujúcich týždňoch aktuálnej zimy,“ spresnil Faško.

Pre Pravdu vysvetlil, že veľa zrážok v roku 2023 podporili určite teplejšie povrchové vody morí a oceánov a ich nadpriemerná teplota mala vplyv aj na globálnu teplotu na Zemi. „Prehriate povrchové vrstvy morskej vody podporovali v priebehu jesene a na začiatku tohtoročnej zimy aktivitu tlakových níží napríklad aj v oblasti Stredozemného mora a aj Čierneho mora,“ skonštatoval.

Na horách opatrne Horská záchranná služba (HZS) pre zlé počasie, vietor, hmlu a sneženie neodporúča dlhé a náročné túry na hrebeňoch. Vo všetkých slovenských pohoriach nad 1 300 metrov nad morom platí mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informoval o tom Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie HZS. Na tvrdú starú snehovú pokrývku pribudlo za posledné tri dni do 30 centimetrov nového snehu. Hranica sneženia bola najprv vo výške približne 700 metrov nad morom, no postupne stúpa. Pretrváva silný severozápadný vietor. „Hlavnými problémami sú nový sneh a vetrom previaty sneh. Nebezpečné sú záveterné strany hrebeňov a strmé žľaby najvyšších polôh, kde vietor počas dňa ukladal snehové dosky a vankúše a vytvoril preveje,“ priblížil Krajčí. Dodal, že stará snehová pokrývka vo všetkých pohoriach vplyvom striedania teplôt sadla a stvrdla. Na jej povrchu sa vytvorila silná ľadová vrstva. „Nový sneh bude vplyvom vetra veľmi nerovnomerne rozmiestnený,“ upozornil Krajčí s tým, že veľký rozdiel v tvrdosti starej snehovej pokrývky a nového snehu spôsobil nestabilitu v snehovom profile.

Polárny vír

Podľa klimatológa Faška charakter zím na Slovensku ovplyvňuje aj polárny vír, tzv. polárny vortex, ktorý sa pravidelne sezónne zvýrazňuje v priebehu jesene vo vysokých zemepisných šírkach severnej pologule okolo severného pólu. „Jeho stav a stabilita vytvárajú horšie, respektíve lepšie možnosti pre prenikanie studeného vzduchu, nahromadeného vo vysokých zemepisných šírkach severnej pologule, smerom na juh,“ spresnil Faško.

To znamená, že ak je polárny vír stabilný, masy studeného vzduchu vo vysokých zemepisných šírkach severnej pologule majú menej príležitostí na výraznejší prienik do nižších zemepisných šírok severnej pologule. „Opačná situácia nastane, ak sa polárny vír v priebehu zimy začne rozpadávať. Vtedy sú prieniky studeného vzduchu smerom na juh aj do veľmi nízkych zemepisných šírok severnej pologule častejšie a výraznejšie. Práve toto bolo príčinou pravidelných ochladení na konci zimnej sezóny a na jar v niekoľkých posledných rokoch aj u nás, pričom jarné mrazy v niektorých oblastiach veľmi poškodili rozvíjajúcu sa vegetáciu,“ upozornil Faško.

Rozpad polárneho víru súvisí s výrazným stratosférickým otepľovaním v tomto priestore, ktoré sa môže prejaviť v priebehu zimy. „V odborných publikáciách sa uvádza, že môže byť jedným z dôsledkov klimatickej zmeny,“ uzavrel.

