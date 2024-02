Zavreté školy, zakázané návštevy, chorá prezidentka. Respiračné choroby opäť rýchlo pribúdajú

Prezidentka Zuzana Čaputová mala pozitívny test na covid. Zrušila preto v nedeľu v Pittsburghu program posledného dňa svojej pracovnej cesty v USA. Slovenská hlava štátu vycestovala na štátnu návštevu do Kanady v pondelok (29. 1.). Navštívila Ottawu a Toronto. Potom sa presunula na pracovnú cestu USA, konkrétne do San Francisca a Pittsburghu. Na Slovensko by sa mala vrátiť dnes. Jej hovorca Martin Strižinec doplnil, že vzhľadom na zdravotný stav prezidentka zároveň ruší aj svoj pracovný program po návrate na Slovensko na najbližšie dni.