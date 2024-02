Od vybavenia nemocníc po kosenie trávnikov. Rašiho zmeny pravidiel pri verejnom obstarávaní chvália aj kritizujú

Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

Ciele zmeny zákona o verejnom obstarávaní sú jasné. Treba zrýchliť procesy, odbúrať nadmernú byrokraciu a pomôcť obstarávateľom. „Berieme to ako nástroj na to, aby napríklad obce rýchlo riešili bežné veci. Aby neobstarávali potraviny do školskej jedálne tak, že si musíte ešte aj niekoho zaplatiť, kto vám to verejné obstarávanie urobí, ale mohli by ste si to kúpiť z vedľajšej farmy a za lepšiu cenu,” predstavil zámer šéf MIRRI Richard Raši (Hlas).

Tieto zlepšenia má priniesť legislatívny návrh, ktorý predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Raši na tlačovej besede k novele priznal, že slovenskí politici si verejné obstarávanie skomplikovali sami. „Tí, čo štát riadili, alebo ktorí vo verejnom obstarávaní zákony schvaľovali. Pretože sme robili prekážky, sprísňovania pod zámienkou možného kradnutia, náš zákon sa sprísňoval a komplikoval. A tak sme dospeli do fázy, že sa tu normálne verejne obstarať už pomaly nič nedá,” argumentoval minister.

Vyššie limity, nižšie pokuty

Napraviť situáciu má napríklad zmena limitov pre nákupy, ktoré zákonu o verejnom obstarávaní nepodliehajú. V súčasnosti môže obstarávateľ, napríklad obecný úrad, mimo zákona nakúpiť tovary, služby a stavebné práce do 10-tisíc eur. Po novom sa má tento limit zdvihnúť päťnásobne, až na 50-tisíc eur. Podľa Rašiho ide o európsky priemer, v iných krajinách sa totiž výška podobného limitu pohybuje od 30– až do 100-tisíc eur.

Táto zmena má urýchliť realizáciu lacnejších a drobných zákaziek, ktoré mestá a obce teraz realizujú cez zdĺhavý proces obstarávania. Ide napríklad o nákup potravín pre obecné školy či objednávanie bežných služieb, ako je kosenie trávy na obecných trávnikoch. Podobné zákazky podľa údajov Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) tvorili až polovicu vyhlásených tendrov. „Dnešné pravidlá v oblasti zadávania podlimitných zákaziek sú v súčasnosti nastavené tak, že niektorými prvkami sa približujú k postupom zadávania nadlimitných zákaziek. Prísne pravidlá sa návrhom procesne aj časovo výrazne zjednodušujú,” píšu autori novely.

Druhým kľúčovým bodom návrhu je zvýšenie súm pri podlimitných zákazkách na stavebné práce, pri ktorých nie je možné podať námietky. Z terajších 800-tisíc eur sa majú zvýšiť na 1,5 milióna eur. Pri tovaroch a službách sa tento limit zmení na 221-tisíc eur, ako to vyžadujú nariadenia Európskej únie.

„Limit na stavebné práce vznikol aj z toho, že sme si robili analýzu o končiacom sa programovom období a naozaj 80 percent stavebných prác bolo pod týmto limitom. Takisto očakávame výrazné zrýchlenie verejných obstarávaní a nebude sa nám stávať, že to trvá mesiace a mesiace, často aj pre umelo podávané námietky,” vysvetlil dôvod na zmenu minister Raši.

Zjednodušiť postupy vo verejnom obstarávaní má aj vypúšťanie inštitútu žiadosti o nápravu. Príslušné európske smernice takýto procesný postup nevyžadujú, tvrdí šéf MIRRI. Krok má odstrániť špekulatívne predlžovanie verejných nákupov. Ďalej sa v novele navrhuje upraviť pokuty za porušenie postupov pri obstarávaní.

„Dnes je za vybrané porušenie zákona pokuta päť percent, je to jedna fixná sadzba zo zmluvnej ceny. My tú úroveň dávame na 0,1 percenta až päť percent. Čiže bude závisieť od ÚVO, akú pokutu na základe preukázania porušenia zákona uloží. Pretože aj na základe kontrol ÚVO sa stávalo, že mesto alebo obec sa chybe pri verejnom obstarávaní nevedeli vyhnúť, ale bola im uložená vysoká pokuta,” vysvetlil Raši. Medzirezortné pripomienkové konanie bude trvať do konca februára, šéf MIRRI ubezpečil, že rezort sa bude zaoberať všetkými relevantnými poznámkami. Zákon by potom mal platiť od 1. júla 2024.

Zmenu ocenili obce aj nemocnice

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik súhlasí, že navrhovaná úprava zákona prinesie samosprávam urýchlenie verejných obstarávaní. „Nebude toľko odvolaní a pre mestá a obce bude možno podstatne jednoduchšie realizovať investičné akcie. Ale zároveň bude priestor aj na to, aby sa domáci dodávatelia, napríklad potravín, mohli realizovať v prípade, že ide o základné školy, materské školy a podobne,” reagoval.

Zmena by pomohla urýchliť proces tak, že to, čo dnes trvá štyri až päť mesiacov, bude trvať dva alebo tri týždne, mysli si prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček. Užitočná bude nielen pre úradníkov, ale pre všetkých občanov. „My poskytujeme služby obyvateľom. Teda nie je to úľava starostom, primátorom alebo poslancom. Tým by sme mohli aj výrazne znížiť nervozitu obyvateľov, prečo tie procesy doteraz tak dlho trvali,” vysvetlil svoj postoj. Ako príklad uviedol kosenie trávnikov v letnom období, ktoré občas obciam mešká aj pre zdĺhavé obstarávanie tejto služby.

Zlepšenia si však všimnú nielen samosprávy, zrušenie limitov a zjednodušenie nákupov si dávno želajú aj nemocnice. „Nás najviac trápi obrovská dĺžka obstarávania čohokoľvek v štátnych nemocniciach. A keď to na konci dňa kúpime, často sa stretávame s tým, že firma, ktorá vyhrá, to nevie zrealizovať. Nevieme sa proti tomu brániť a môžeme len vypísať súťaž nanovo a pokračovať odznova v tom istom a taký istý dlhý čas,” vysvetlil viceprezident Asociácie štátnych nemocníc Alexander Mayer.

Navrhovaná zmena zákona pri verejných nákupoch podľa neho pomôže nemocniciam čo najskôr nadobudnúť žiadané a potrebné zdravotnícke prístroje na to, aby vedeli poskytovať čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť. „Novela bude aj o tom, že sa bude hodnotiť hospodárnosť, ale aj technická kvalita prístrojov a nebudeme kupovať do štátnych nemocníc tie najlacnejšie a tváriť sa, že sú tie najlepšie,” uzavrel.

Nové pravidlá by mali pozitívne ovplyvniť aj realizáciu eurofondových projektov, tvrdí odborník na financovanie z eurofondov Miroslav Lopata. Pri európskych dotáciách totiž dôležitú úlohu hra prípravná fáza projektu, v ktorej je rozhodujúca práca projektantov, energetických audítorov či odborníkov na obstarávanie. Čím kvalitnejšiu službu poskytnú, tým väčšia je šanca na úspešnú realizáciu projektu.

„Aktuálny limit skôr nahrával obstaraniu najlacnejších služieb, často však v nevyhovujúcej kvalite. Ak boli starostovia nútení kupovať si najlacnejších projektantov, ťažko sa čudovať, že nimi pripravené investície často zlyhali,” vysvetľuje Lopata. Dúfa tiež, že zmena prispeje k zrýchleniu súťaží, ktoré dnes trvajú absurdne dlho.

Z obstarávaní vypadnú milióny

Avizované zrýchlenie a zjednodušenie verejných nákupov je síce lákavé, ale verejnosť by mala byť ostražitá aj tu, upozorňuje mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS). V praxi zvýšenie súm na podlimitné zákazky znamená napríklad to, že priame nákupy od zvolených dodávateľov pri týchto zákazkách budú oveľa jednoduchšie, čo má svoje výhody, ale aj riziká. Spod režimu verejného obstarávania vypadne podstatná časť nákupov miest a obcí, uvádza mimovládka. V prípade väčších samospráv ide o menej transparentné nákupy v hodnote niekoľkých miliónov eur.

„Mesto Trenčín vlani podľa Centrálneho registra zmlúv (CRZ) uzatvorilo podľa pravidiel zákona o verejnom obstarávaní 143 zmlúv, až 60 percent práve v rozpätí od 10– do 50-tisíc eur. Tieto zmluvy, v celkovom objeme vyše 2,1 milióna eur, majú po novom spod režimu obstarávania vypadnúť. V prípade Ružomberka by šlo pri zmluvách za rok 2023 dokonca o 70 percent zmlúv,” uvádza príklady TIS.

Raši týmto dôvodom oponuje, že všetci obstarávatelia aj po zmene budú povinní zverejňovať zmluvy v CRZ. „Kontrola sa napriek tomu, že limit bude 50-tisíc eur, nijako neznižuje. A každý verejný obstarávateľ je naďalej povinný dbať na hospodárnosť a efektívnosť vynaložených verejných peňazí a bude to musieť preukázať,” zdôvodnil šéf MIRRI.

Navrhované zmeny majú byť prínosné v tom, že obce a ďalší verejní objednávatelia budú mať menej byrokracie. Pravidlá sa zjednodušia, nebude preto treba platiť služby sprostredkovateľov, ktorí pomáhajú s prípravou dokladov pre zadanie zákazky. Únia profesionálov verejného obstarávania (ÚPVO), ktorá spája konzultantov pôsobiacich v tejto oblasti, však zmenu nepovažuje za revolučnú. Poukazuje hlavne na to, že zákon o verejnom obstarávaní je veľmi často novelizovaný a spravidla reflektuje aktuálne spoločensko-politické nastavenie.

„Názory odbornej obce na zmeny uvedené v predstavenej novele nie sú jednotné. Generálne môžeme konštatovať, že dochádza k zmenám v rámci revíznych postupov, ktoré majú potenciál zrýchliť proces verejného obstarávania. Na druhej strane môže byť však obmedzená schopnosť spoločností dostať sa k tým ,nižším' zákazkám,” skonštatoval pre Pravdu člen výkonnej rady ÚPVO Tomáš Cholasta.

Odborníci sa zhodujú, že zatiaľ sú ich hodnotenia skôr teoretické a nie je jasné, čo konkrétne prinesie zmena zákona. Mimovládna TIS však poukazuje na problémové právne predpisy, ktoré nadväzujú na Rašiho novelu a menia pomery na Úrade pre verejné obstarávanie. Návrh zákona o strategických investíciách plánuje vytvorenie funkcie podpredsedu ÚVO pre strategické investície s výraznými kompetenciami. Jeho vymenovanie má byť plne v kompetencii vlády, na základe návrhu ministra dopravy. Okrem povinnosti bezpečnostnej previerky odpadáva aj akákoľvek ďalšia transparentnosť v procese výberu.