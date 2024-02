Prieskum Ipsosu: Smer a progresívci tesne za sebou, Danko a Matovič mimo parlamentu

Voľby by vo februári vyhrala strana Smer s podporou 22,7 percenta voličov. Na druhom mieste by skončilo Progresívne Slovensko (21,3 percenta), na treťom Hlas (16,5 percenta).

Vyplýva to z volebného modelu agentúry Ipsos pre Denník N realizovaného od 16. do 21. februára na vzorke 1028 respondentov.

Do parlamentu by sa dostalo aj KDH, malo by 6,7-percentnú podporu. Uspeli by tiež SaS, ktorú by volilo 6,4 percenta opýtaných, a hnutie Republika so ziskom 5,2 percenta hlasov voličov.

Pred bránami Národnej rady SR by zostala koalícia hnutia Slovensko, Kresťanská únia a Za ľudí. Síce by získala 5,8 percenta hlasov, nedosiahla by však sedempercentné kvórum požadované pre koalície.

Do parlamentu by sa nedostala ani SNS so 4,2 percenta hlasov, ani Maďarská aliancia s 3,4-percentnou podporou. Sme rodina by volilo 3,2 percenta voličov, Demokratov 2,4 percenta a ĽSNS 1,6 percenta. Ostatné strany by získali menej ako 0,5 percenta hlasov.

