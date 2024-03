Pellegrini priniesol dobré správy pre nemocnice v Poprade a Brezne

Modernizácia zdravotníctva a výstavba nemocníc, ktoré poskytnú kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, patrí medzi priority strany HLAS. Preto ho nie náhodou sprevádzala v slovenských regiónoch aj ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková a podpredseda vlády pre Plán obnovy Peter Kmec. Spoločne oznámili, že sa v popradskej nemocnici začína historicky najrozsiahlejšia a investične najnáročnejšia prestavba.

„Cieľom komplexnej obnovy a prestavby financovanej sumou 42 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti je modernizácia a rekonštrukcia budov nemocnice, technickej infraštruktúry a zníženie energetickej náročnosti. Náročný proces sa bude uskutočňovať za plnej prevádzky nemocnice,“ uviedol Peter Pellegrini. Podľa jeho slov, obrovská investícia bude znamenať, že v regióne pod Tatrami, ktorý navštevuje aj množstvo turistov, tak domácich, ako aj zahraničných, budú mať pacienti k dispozícii modernú nemocnicu. „Vynovená nemocnica prinesie lepší komfort pre pacientov a atraktívnejšie prostredie pre zdravotnícky personál. Moderná medicínska technika bude zároveň lákadlom pre špičkových odborníkov, aby mali záujem pôsobiť v nemocnici,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

thumbnail image00002, pr, nepouzivat

Komplexná obnova a prestavba nemocnice Poprad vo finále prinesie nemocnici 452 lôžok, ktoré spĺňajú požiadavky 21. storočia. Pôjde nielen o štandardné lôžka, ale a oj lôžka, na ktorých sa pacientom poskytuje intenzívna starostlivosť. Všetky izby budú dvojlôžkové alebo jednolôžkové a budú mať vlastné sociálne zariadenia.

Nebola to však jediná dobrá správa pre ľudí na Slovensku. Peter Pellegrini so Zuzanou Dolinkovou navštívil aj nemocnicu v Brezne. Podľa jeho slov je kľúčové garantovať ľuďom dostupnú zdravotnú starostlivosť v každom regióne na Slovensku. „Preto sme dnes spolu s pani ministerkou Dolinkovou prišli oznámiť dôležitú správu. V rámci optimalizácie siete nemocníc ministerstvo zdravotníctva pod vedením pani ministerky pristúpilo ku zvýšeniu úrovne nemocnice s poliklinikou,“ informoval Peter Pellegrini.

„Týmto krokom budú mať všetci obyvatelia tohto regiónu a najmä pacienti prístup k zvýšenej starostlivosti. Vzhľadom na okolitú infraštruktúru a rekonštrukčné cestné práce je to nevyhnutný krok, aby pacienti mali dostupné všetky potrebné zdravotnícke služby, úkony. Nerobíme rozhodnutia od zeleného stola, ale riešime problémy ľudí priamo v regióne. Aj to sa týka aj zdravotnej starostlivosti, kde nemôže byť človek potrestaný za to kde sa narodil. Vyrovnávanie kvality života v regiónoch je pre nás prioritou, ktorú napĺňame priamo vo svojich rozhodnutiach,“ zdôraznil predseda parlamentu.