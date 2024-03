Nikto nemôže diktovať suverénnej krajine, ako sa má správať, odkázal Fialovi exprezident Zeman. Fico odmieta zásahy do záležitostí iných štátov

Vlaky jazdia, hranice sú otvorené, spolupráca pokračuje a študenti zostávajú na fakultách, no vzťahy medzi Českom a Slovenskom škrípu na politickej hladine. Rozdielne pohľady na Putinovu vojnu sa stali kameňom úrazu. Kým na tlačových besedách hovorí český premiér Petr Fiala i predseda vlády Robert Fico (Smer) o historickom priateľstve a spolupráci medzi bratskými národmi, v úzadí drieme nesúhlas.

Fico Fialovi: Meniť sa nebudem, suverenita nám svedčí Video

Ten prerástol až do rozhodnutia českej strany zrušiť rokovanie vlád, ktoré sa malo uskutočniť v apríli. Fiala sa po dvoch oficiálnych stretnutiach s Ficom na ďalšie nechystá. Prekáža mu smerovanie slovenskej zahraničnej politiky. „Vôbec necítim potrebu meniť charakter mojej rétoriky alebo spôsob vyjadrovania. Naopak, domnievam sa, že sa konečne Slovensko nadýchlo,“ vyhlásil premiér s tým, že medzinárodné vzťahy nechce ohrozovať kvôli „ješitnosti“. Fico dodal, že necíti potrebu meniť svoju rétoriku a že suverenita Slovensku svedčí.

Bývalý český prezident Miloš Zeman podotkol, že je veľmi ľahké ničiť a ťažké budovať. „Fialova vláda se vydala cestou boření, protože budovat neumí. Přerušení česko-slovenských vztahů je podle mého názoru hrubá politická chyba. A nikdo nemůže diktovat vládě suverénní země, jak se má chovat,“ reagoval Miloš Zeman.

Sporom medzi českou a slovenskou vládou predchádzalo stretnutie ministrov zahraničných vecí Slovenska a Ruska. Minister Juraj Blanár si na ňom potriasol rukou s ruským ministrom zahraničia Sergejom Lavrovom. V rovnakom čase prebral minister obrany Robert Kaliňák v USA stíhacie lietadlá F-16.

Český prezident Petr Pavel uviedol,že rešpektuje rozhodnutie českej vlády prerušiť konzultácie so slovenským kabinetom. Dôvodu rozumie, považuje to za správne. „Nie je to trvalé,“ dodal.

No česko-slovenské vzťahy podľa českého expremiéra a šéfa najsilnejšej opozičnej strany ANO Andreja Babiša narušil v minulosti ako premiér Igor Matovič a rozhodnutím odložiť medzivládne konzultácie ich teraz úplne ničí predseda českej vlády Petr Fiala. Uviedol to v stredu na sociálnej sieti X.

Reakcia Fica a Fialu na pomoc Ukrajine (jeseň 2023) Video

Bez rešpektu, odídu

Český minister pre európske záležitosti Martin Dvořák označil zrušenie rokovania českej a slovenskej vlády za nevyhnutný krok. „Vzhľadom na rozdielne názory na kľúčové témy, najmä vo vzťahu k Rusku, je tento signál v súčasnej situácii nevyhnutný. Bohužiaľ,“ napísal na sociálnej sieti X, bývalom Twitteri.

Seniorný výskumný pracovník a člen Centra európskej politiky Matúš Halás pre Pravdu ozrejmil, že medzivládne konzultácie a spoločné zasadnutia vlád sú naozaj vyjadrením nadštandardných vzťahov a zároveň príležitosťou na lepšiu koordináciu politík i na budovanie užších vzťahov a spolupráce. „Ich pozastavenie je potom vždy dôležitým symbolickým gestom, že niečo nie je v poriadku. Určite to nie je bežný jav. Ak by sa také niečo udialo napríklad medzi Nemeckom a Francúzskom, predpovedalo by to možnú hlbokú krízu v európskej integrácii,“ skonštatoval.

Halás priznal, že v tomto prípade veľkú časť zodpovednosti za krízu nesie slovenská vláda. „Každá krajina má právo na vlastnú zahraničnú politiku. Tá ale musí zároveň dávať najavo, že rešpektuje svojich najbližších partnerov. Ak sa to nedeje, partneri sa začnú odvracať,“ priblížil.

Politológ dodal, že napriek tomu všetkému nesúhlasí ani s českou reakciou. „V prvom rade v žiadnom prípade nejde o nerešpektovanie výsledku volieb. V zahraničnej politike by však malo ísť skôr o to, aby vaše kroky mali nejaký dosah na správanie partnerov. Na konečný výsledok. Bohužiaľ si myslím, že krok českej vlády k zmene oficiálnej slovenskej rétoriky nepovedie a v časti slovenskej populácie môže, naopak, vyvolať negatívnu reakciu,“ podotkol expert na medzinárodné vzťahy. Pripomenul, že na budúci rok sú v Česku parlamentné voľby a súčasný líder prieskumov verejnej mienky Andrej Babiš už stihol českú vládu za jej krok skritizovať.

„Česká vládna koalícia by svoje správanie, samozrejme, nemala prispôsobovať lídrovi opozície. Ale omnoho väčší dosah než pozastavenie medzivládnych zasadnutí by mohli mať, naopak, opakujúce sa vyjadrenia českého premiéra na adresu slovenského premiéra, jeho konania a jeho slov. Správne nastavená verejná komunikácia smerom na Slovensko má už len kvôli blízkosti oboch národov a mediálnemu pokrytiu potenciál na omnoho väčší a pozitívnejší dosah,“ ozrejmil Halás.

Fiala však spravil tento krok v čase, keď jeho vláda čelí vysokej miere nedôvery. „Keď sa pozrieme na čísla z prieskumu, tak sa to naozaj nelepší. Dôvera vláde je okolo 17 až 18 percent. A to je dôvera v celý kabinet, v celú päťkoalíciu. Sú to najnižšie čísla na svete,“ zdôrazňuje Denisa Hejlová, garantka odboru Strategickej komunikácie Fakulty sociálnych vied Karlovej univerzity.

Aj podľa expertov je aktuálna nedôvera ľudí vo vládu Petra Fialu výnimočná. Podobne nízke čísla sa od 90. rokov objavovali len v čase veľkých vládnych kríz, no dnes je za vládnou nepopularitou skôr nespokojnosť s ekonomickou situáciou, než s politickým dianím. Vláda si však z čísel veľa nerobí, zrejme dúfa, že sú ľudia z postupu vlády síce sklamaní, ale nie natoľko, aby prešli k opozičnému hnutiu ANO. To však v prieskumoch dominuje.

Český vicepremiér Jurečka: Konzultácie s Ficovou vládou nám už nedávali zmysel Video

Priateľstvo na papieri

Vzťahy medzi Slovenskom a Českom sa štvrtá Ficova vláda zaviazala zlepšovať aj v programovom vyhlásení vlády (PVV), ktoré kabinet schválil vlani na jeseň.

„Vláda bude venovať osobitnú pozornosť vzácnej blízkosti Slovenskej republiky a Českej republiky a nedovolí vystavenie tohto unikátneho vzťahu akémukoľvek nebezpečenstvu. Bude hľadať nové formy neprerušenia a skvalitnenia tohto vzťahu najmä medzi mladšou generáciou,“ spomína sa v dokumente. V PVV si vláda uvedomuje aj rozdielne pohľady účastníkov vyšehradského formátu na aktuálne zahraničné udalosti, predovšetkým na vojnový konflikt na Ukrajine. „Tie by nemali ohrozovať historicky vynikajúce vzájomné priateľské vzťahy a strategický význam tohto regionálneho zoskupenia pri riešení otázok súvisiacich s európskou agendou,“ spomína sa vo vládnom materiáli.

Halás je však presvedčený, že nejde len o rozdielne postoje v zahraničnopo­litických otázkach. Priame vyjadrenia slovenského premiéra podľa neho neraz útočia na identitu našich susedov. „A teraz nemyslím Ukrajinu, ale Českú republiku. Ak náš premiér povie, že ,jediným plánom únie je ďalej podporovať vzájomné zabíjanie Slovanov‘, tak si predsa musí uvedomovať, že Česká republika je členskou krajinou únie a Česi sú tiež Slovania. Nehovoriac už o tom, že Slovensko rovnako spoluvytvára Európsku úniu,“ podotkol.

Skonštatoval, že ak náš premiér povie, že vojna na Ukrajine “má svoju podstatu aj v zavádzaní Ruska, že NATO sa nebude ďalej rozširovať na východ,” tak tým vlastne hovorí, že členstvo Českej republiky (a aj to naše) v NATO je postavené na klamstve.

„Nejde len o to, že tento argument je s obľubou používaný Moskvou, hoci bol mnohokrát vyvrátený, a to aj samotným Gorbačovom. Ale významne sa to dotýka toho, ako napríklad Česká republika samu seba dnes definuje ako moderný štát,“ uzavrel Halás.

Dzurinda: Ficova vláda dostala od Česka facku Video

Ani o milimeter

Fico však zdôraznil, že aj napriek rozhodnutiu českej strany nebude na sebe nič meniť. „Čo sa od nás očakáva? Že zmeníme postoj a budeme tvrdiť, že zabíjanie Slovanov je správne? Máme zmeniť postoj a povedať, že všetko, čo nám zostalo v štátnych skladoch, pošleme na Ukrajinu? Máme opakovať ako papagáje návrhy, ktoré sa objavujú v zahraničí?“ pýta sa Fico.

Dodal, že tento „incident je poľutovaniahodný“. „Nie z našej strany. Naučme sa, že na Slovensko sa chodí s klobúkom v ruke a nie s klobúkom na hlave. Zasahovanie do vnútorných záležitostí iných štátov je niečo, čomu ja nerozumiem a čo ja odmietam,“ vyhlásil premiér.

Medzivládne stretnutia premiérov a členov vlád symbolizujú nadštandardné vzájomné vzťahy. So slovenským kabinetom sa ich doteraz uskutočnilo osem. Momentálne sú stretnutia až do odvolania ukončené. „Nepovažujeme za vhodné, aby sme uskutočnili v budúcich týždňoch či mesiacoch medzivládne konzultácie s vládou slovenskej republiky tak, ako sme o nich uvažovali a ako sme sa na nich dohodli. Sme presvedčení, že v tejto chvíli nie je potrebné uskutočniť spoločné zasadnutie oboch vlád,“ oznámil Fiala. Český a slovenský kabinet spoločne konali prvýkrát v októbri 2012 v Uherskom Hradišti a v Trenčíne. Naposledy oba kabinety rokovali spoločne v apríli 2023 opäť v Trenčíne, keď slovenský kabinet viedol expremiér Eduard Heger (Demokrati).

Vlani Fiala s expremiérom Eduardom Hegerom oslávili v Trenčíne 30 rokov od rozdelenia republík. „Je unikátne a celý svet sa pozerá, až by som povedal, že nerozumie, ako je možné, že dve krajiny, ktoré sa rozdelili, sa v takej vrúcnosti stretávajú,“ uviedol Heger. „Pevná spolupráca Česka a Slovenska nemá význam iba pre nás, ale aj pre strednú Európu,“ vyjadril sa vlani Fiala.