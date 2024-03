Na Horehroní by sa mohla pre lykožrúta vyhlásiť mimoriadna situácia. Minister Takáč zvolil najhorší možný postup, kritizuje PS

Na Horehroní by mohli vyhlásiť mimoriadnu situáciu z dôvodu lykožrútovej kalamity. Vláda v stredu uložila ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas) a šéfovi agrorezortu Richardovi Takáčovi (Smer), aby zabezpečili zvolanie krízového štábu.

„Situácia s poškodením smrekových lesov na Horehroní dosahuje stav, keď obhospodarovatelia lesov nie sú schopní zastaviť ich poškodzovanie a šírenie podkôrneho hmyzu ani v rozsahu, v akom v jednotlivých obdobiach narastá. Dochádza tak k situácii, ktorú možno z hľadiska zákona civilnej ochrane obyvateľstva považovať za živelnú pohromu,“ uviedlo ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré návrh predložilo.

Situácia sa podľa agrorezortu v súčasnosti dotýka územnej pôsobnosti Okresného úradu v Brezne s potenciálom ohrozenia okolitých regiónov. „V súlade so zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva je opodstatnené vyhlásenie mimoriadnej situácie týmto okresným úradom. Na tento účel je potrebné zvolať krízový štáb v pôsobnosti prednostu okresného úradu,“ vysvetlil.

Ministerstvo pôdohospodárstva tvrdí, že vyhlásenie mimoriadnej situácie umožní efektívne zvládnutie vzniknutej situácie. Zároveň umožní lepšie oboznámenie obyvateľov o stave a tiež zlepší možnosti analýzy a vyhodnocovania opatrení.

Generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Tibor Menyhart 11. marca vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu konštatoval, že čiernobalocké lesy, ktoré boli vždy pýchou horehronského regiónu, sú v kritickom stave. Územie s rozlohou približne 15 000 ha čelí podkôrnikovej kalamite. Po sanácii územia reálne zostane asi 1 000 hektárov súvislých holín.

Podľa ministra pôdohospodárstva Takáča sa jeho rezort s roky neriešenou kalamitou na Horehroní začal okamžite zaoberať. V súvislosti s riešením tejto situácie minister uviedol, že prostredníctvom Lesov SR budú musieť zvýšiť kapacity na ťažbu v tomto regióne a obrátiť sa aj na externých dodávateľov, aby vedeli v čo najrýchlejšom čase spracovať kalamitu.

Stohlová: Minister Takáč zvolil pri Čiernom Balogu najhorší možný postup

Plán najmasívnejšieho výrubu za posledné roky v okolí Čierneho Balogu, s ktorým prišiel minister Takáč, je odsúdený na neúspech, uviedla podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová (PS).

Plán podľa nej zanechá 1000-hektárovú (ha) holinu a ľuďom v tejto oblasti prinesie len ohrozenie ich zdravia, majetku a kvality života. Vystavuje Slovensko riziku ďalšej žaloby a bude znamenať zničenú prírodu, zhoršenie sucha, zvýšené riziko povodní a požiarov.

„Pán Takáč si zvolil najhorší možný postup. Chce stavať na lesníckych postupoch, ktoré opakovane zlyhávajú a nemajú šancu zoči-voči klimatickej kríze a iným environmentálnym výzvam. Ak mu na slovenských lesoch skutočne záleží, musí vedieť, že jediným riešením je prechod na prírode blízke hospodárenie. Tak, ako vo vyspelých štátoch Európy,“ dodala Stohlová.

SAV: Výrub stromov, ktoré už lykožrút opustil, nemá žiadny význam

Odstraňovanie stromov, ktoré už lykožrút smrekový opustil, nemá z hľadiska zmenšenia jeho počtu žiadny význam. Môže to mať negatívny vplyv na stabilitu ostávajúcich stromov a priaznivý vývoj následného ekosystému, uviedli Miroslav Blaženec a Rastislav Jakuš z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied (SAV).

Funkčný manažment lykožrúta v národných parkoch je podľa vedcov založený na zonácii. Poukazujú na to, že v jadrovej zóne nie sú prípustné nijaké zásahy proti lykožrútovi. V nárazníkovej zóne sú však nutné intenzívne ochranné zásahy, aby sa podkôrny hmyz nedostal do okolia. „Problém Tatranského národného parku je v tom, že tam nie je schválená zonácia. Rôzne návrhy jadrovej zóny rôzne zasahujú do piateho a štvrtého stupňa ochrany prírody. Nejasnosť zón, a hlavne nejednoznačnosť pravidiel pre nárazníkovú zónu, výrazne sťažuje kontrolu populácii lykožrúta,“ priblížili Blaženec a Jakuš.

Lykožrút smrekový má podľa nich veľký rozmnožovací potenciál. Počas života je vystavený tlaku predátorov či parazitov, ktorý tento potenciál vo veľkej miere limitujú a prirodzená úmrtnosť lykožrúta pod kôrou smreka sa môže pohybovať od 50 do 90 percent, vysvetlili vedci. „Zdravý a vodou dobre zásobený smrek sa dokáže ubrániť náletu lykožrúta. Naopak, počas silného sucha môže aj niekoľko stoviek jedincov lykožrúta usmrtiť smrek,“ poznamenali.

Blaženec a Jakuš poukázali na to, že jeden napadnutý smrek umožňuje vývoj takého množstva lykožrútov, ktorí sú schopní obsadiť počas suchého roku v horských podmienkach približne päť stojacich stromov. Spravidla sa ohniská lykožrúta vyskytujú do vzdialenosti 500 metrov od miest ich predchádzajúceho výskytu.

„Ak sa na území národného parku vyskytuje v lesnom ekosystéme smrek, tak súčasťou jeho prirodzeného životného cyklu je v istom období aj jeho odumieranie z viacerých možných príčin, medzi ktoré v horských oblastiach najčastejšie patria vetrové kalamity a podkôrny hmyz,“ skonštatovali Blaženec a Jakuš. Doplnili, že z hľadiska zachovania nerušeného priebehu prírodných procesov a zabezpečenia priaznivého stavu a obnovy prirodzených ekosystémov treba vnímať podkôrny hmyz ako prirodzenú súčasť lesa.

Aktívne zásahy proti podkôrnikovej kalamite avizoval minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) po kritike ťažby v tatranskej Kôprovej doline zo strany ochranárov. Spolu s Tichou dolinou sa stali v roku 2007 symbolom sporu medzi ochranármi a lesníkmi o to, ako sa vyrovnať s premnožením lykožrúta v najprísnejšie chránených oblastiach. Kým lesníci aj štátne orgány presadzovali aktívny manažment, environmentalisti trvali na ponechaní na samovývoj.