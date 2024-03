Prieskum SANEP: Rozhodnutie českej vlády mať odstup od Slovenska rozladil Slovákov i Čechov. Fica vnímajú lepšie ako Fialu

Nadpolovičná väčšina Čechov a takmer dve tretiny Slovákov nesúhlasia s rozhodnutím českej vlády zrušiť česko-slovenské medzivládne konzultácie. Podľa väčšiny Čechov i Slovákov háji slovenský premiér Robert Fico národné záujmy svojej krajiny viac ako český premiér Petr Fiala. Slováci aj Česi by uprednostnili v otázke Ukrajiny mierové rokovania pred dodávkami zbraní. Vyplýva to z prieskumu agentúry SANEP.

Ako vyplýva z exkluzívneho prieskumu spoločnosti SANEP, takmer šesťdesiat percent Čechov nesúhlasí s rozhodnutím premiéra Petra Fialu (ODS) so zrušením tradičných medzivládnych stretnutí najvyšších predstaviteľov oboch krajín (57,1 %). Opačný názor potom zdieľa tretina obyvateľov Českej republiky (33,4 %). Necelá desatina respondentov nemá v tejto otázke jasno (9,5 %).

Na Slovensku je nesúhlas s rozhodnutím českej vlády ešte väčší – s rozhodnutím českej vlády o zrušení tradičných medzivládnych konzultácií nesúhlasia takmer dve tretiny Slovákov (64,1 %). Štvrtina obyvateľov Slovenskej republiky s týmto krokom českej vlády súhlasí (25,8 %).

Prieskum sa ďalej zameral na to, ako Česi a Slováci vnímajú to, že krátko po zrušení česko-slovenských medzivládnych konzultácií na základe rozhodnutia vlády SR prijal premiér Petr Fiala na oficiálnej návšteve lídra slovenskej opozičnej strany Michala Šimečku (PS). 52,6 percent ľudí z Českej republiky sa domnieva, že sa jedná o hrubú diplomatickú a politickú chybu vlády. 6,9 percent respondentov v tom potom vidí snahu českej vlády ovplyvniť priebeh nadchádzajúcich prezidentských volieb na Slovensku. Necelá tretina obyvateľov potom s prijatím lídra opozičnej strany súhlasí (29,1 %).

Na Slovensku je situácia odlišná. Za hrubú diplomatickú a politickú chybu označilo rozhodnutie českého premiéra Fialy prijať slovenského opozičného lídra Michala Šimečku 47,1 percenta Slovákov a štvrtina je tiež presvedčená, že ide o snahu ovplyvniť priebeh nadchádzajúcich prezidentských volieb (25,3 %).

Výsledky prieskumu tiež ukázali, ako hodnotia Česi a Slováci premiérov svojich krajín v tom, ako obhajujú národné záujmy svojich krajín. Z aktuálneho prieskumu je zrejmé, že český premiér Petr Fiala u vlastných občanov pohorel. To, že Petr Fiala obhajuje dostatočne národné záujmy svoje krajiny uviedlo 30,4 percent Čechov, zatiaľ čo slovenského premiéra Roberta Fica kladne ohodnotilo 60,7 percent obyvateľov ČR.

Slováci ohodnotili svojho premiéra ešte lepšie. To, že Robert Fico obhajuje národné záujmy Slovenska viac ako Petr Fiala záujmy Českej republiky si myslia skoro sedemdesiat percent obyvateľov Slovenska.

Prieskum sa tiež zameral na to, aký postoj by ľudia v Českej republike a na Slovensku očakávali od svojich vlád vo vzťahu k vojne na Ukrajine. Takmer dve tretiny Čechov si myslia, že by Česko nemalo naďalej dodávať na Ukrajinu zbrane (63,4 %) a vyše sedemdesiat percent ľudí si myslí, že by mala vláda podporiť začatie mierových rokovaní (70,3 %).

Na Slovensku je situácia podobná. Sedemdesiat percent Slovákov nechce ďalej dodávať na Ukrajinu zbrane (70,6 %) a dokonca osemdesiat percent Slovákov by si prialo, aby ich vláda podporila začatie mierových rokovaní (80,1 %).

Exkluzívny prieskum spoločnosti SANEP bol vykonaný v dňoch 11. – 17. marca 2024 na vybranej skupine v 1 500 opýtaných, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku obyvateľov ČR vo veku 18+ rokov a na vybranej skupine 1 200 opýtaných, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku obyvateľov SR vo veku 18+ rokov.

Štatistická chyba u uvedených skupín obyvateľov sa pohybuje v rozmedzí ±1,5%. Kontrola daných vzoriek bola vykonaná triangulačnou dátovou metódou. Všetky uvedené výsledky a modely sú platné iba v daný okamih zberu dát.