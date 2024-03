Prieskum: Voľby by v marci vyhral Smer, hoci si pohoršil. Kleslo aj PS, Hlas stúpol

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v marci, vyhrala by ich strana Smer so ziskom 22,1 percenta hlasov. Druhé by skončilo Progresívne Slovensko (PS) s 21 percentami hlasov, po ňom nasleduje Hlas, ktorý by získal 15,9 percenta hlasov.

Fico: Nemám dve tváre, jednu doma a druhú pre zahraničie Video

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre Joj 24.

Štvrté by skončilo KDH, ktoré by získalo 8,1 percenta, nasleduje SaS (6,7 percenta). Do parlamentu by sa dostala aj SNS so ziskom 5,1 percenta. Hranicu zvoliteľnosti by neprekročila koalícia hnutie Slovensko (bývalé OĽANO), Za ľudí a Kresťanská únia. Získala by 5,6 percenta hlasov, na vstup do NR SR by potrebovala ako koalícia sedem percent.

Hranicu zvoliteľnosti by neprekročila ani Maďarská aliancia, ktorá by dostala 4,6 percenta hlasov. Nasledujú Republika (3,9 percenta), Demokrati (3,2 percenta), Sme rodina (2 percentá) a ĽSNS (1,3 percenta).

Šimečka o Ficovej reakcii na rozhodnutie Ústavného súdu Video

Menej ako jedno percento hlasujúcich by získala Komunistická strana Slovenska (0,2 percenta), My Slovensko (0,1 percenta), Slovenské Hnutie Obrody (0,1 percenta) a Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana (0,1 percenta).

Ktorú zo strán by ste teraz volili? Smer Progresívne Slovensko Hlas KDH SaS Hnutie Slovensko SNS Republika Aliancia Demokrati Sme rodina ĽSNS Iná strana Nešla/nešiel by som voliť Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Smer 32,1% Hlas 25,1% Progresívne Slovensko 17,4% SaS 4,5% KDH 4,0% SNS 4,0% Republika 3,5% Demokrati 2,6% Hnutie Slovensko 2,1% ĽSNS 1,7% Nešla/nešiel by som voliť 1,4% Iná strana 0,8% Aliancia 0,7% Sme rodina 0,2%

Na základe prieskumu by Smer v parlamente získal 42 kresiel, PS 40 a Hlas 30 mandátov. S 15 poslancami by v NR SR bolo KDH, 13 kresiel by mala SaS a 10 SNS.

Telefonický prieskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov starších ako 18 rokov v období od 11. do 18. marca.