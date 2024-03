Hlina: Za podkôrnikovú kalamitu na Horehroní sú zodpovední štátni lesníci

Za 15-tisíc hektárov lesa zničených podkôrnikovou kalamitou na Horehroni v okolí obce Čierny Balog sú podľa poslanca Národnej rady SR Alojza Hlinu (SaS) zodpovední štátni lesníci z podniku Lesy SR. Uviedol to dnes na tlačovej besede pred budovou generálneho riaditeľstva štátneho podniku Lesy SR v Banskej Bystrici s tým, že tu ide o miliónové škody na zverenom majetku.

„Aká bude, resp. bola, je a bude vyvodená zodpovednosť? Zákon hovorí jasne, v prípade kalamity je nevyhnutnosť prednostne spracovávať kalamitu. To sa nedodržalo,“ konštatoval Hlina a dodal, že podľa neho v tomto prípade ide o trestnoprávny rozmer, ktorý má pokračovanie aj v plánovanom spôsobe ťažby kalamity.

„Štátne lesy spravujú náš majetok. Orgány činné v trestnom konaní by mali zisťovať, či tu bol, alebo nebol úmysel. Či to niekto nevyrobil kalamitu, aby na nej teraz mohol niekto zarobiť. Tá kalamita nejakým spôsobom vznikla, nemusela byť, a teraz, keď už vznikla, treba ju riešiť a sú v hre veľké peniaze,“ povedal ďalej poslanec a doplnil, že je na mieste otázka a pre ministra pôdohospodárstva aj výzva, že akú zodpovednosť vyvodí voči ľuďom, ktorí to spôsobili.

Hlina tiež hovorí o pokračujúcom trestnom čine, lebo naďalej dochádza k poškodeniu zvereného majetku, ktorý štátne lesy spravujú. „Povedali, že idú brať skraja a ešte povedali, že nebudú stíhať. Ale aký má význam vyťažiť suchý strom, ktorý stojí na koreni, je suchý, keď ho spílite, predáte ho ako vlákninu za 40 euro,“ pýta sa poslanec a zároveň hovorí, že tento suchý strom stojí a už nie je nebezpečný pre ten les, lebo v ňom už nie je chrobák a nespôsobuje už kalamitu. Pokojne podľa neho počká aj rok.

Podľa Hlinu je teraz dôležité technologicky ísť do porastu a vyťažovať aktívneho chrobačiara. „To je strom, v ktorom je aktívne chrobák, ktorý pôsobí a žere to lyko. Ten strom je kategórie B s realizačnou cenou na úrovni 100 euro. Keď ho nespracujete, necháte tak, ohrozí všetko okolo, ale o rok sa z neho stane vláknina, lebo uschne,“ popísal poslanec s tým, že teraz je potrebné nasadiť všetky sily a vyťažiť práve tieto stromy s aktívnym chrobačiarom, lebo je tam aj ekonomický rozmer. „Jednak sa ochráni les a jednak je vyššia realizačná cena pri predaji,“ uzavrel Hlina, ktorý na ukážku doniesol kus kmeňa uschnutého stromu aj kus kmeňa s chrobákmi lykožrúta.

Štátne lesy v reakcii na vyjadrenia poslanca Hlinu skonštatovali, že sanácia kalamitou poškodených porastov sa realizuje v zmysle stratégie Lesníckej ochranárskej služby Banská Štiavnica. Prednostne sa ťažia takzvané aktívne chrobačiare a následne suché, odumreté stromy.

„Súčasný manažment sa intenzívne zaoberá včasným spracovaním kalamitou poškodených porastov na Horehroní, aby eliminoval už vzniknuté škody a zabránil tým ďalšiemu šíreniu premnoženého podkôrnikového hmyzu. V záujme štátneho podniku Lesy SR je v čo najkratšom možnom čase rozsiahle poškodenie napadnutých lesov efektívne spracovať, a tým zmierniť negatívne dosahy voči všetkým dotknutým stranám,“ uviedla pre TASR Katarína Palková z odboru komunikácie a marketingu Lesov SR s tým, že prebiehajú rokovania s inštitúciami v oblasti identifikácie územia zasiahnutého kalamitou.

Rezort pôdohospodárstva na otázky TASR neodpovedal. „Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nebude reagovať na nezmyselné výroky poslanca Hlinu,“ uviedol poverený riaditeľ odboru komunikácie ministerstva Michal Bachratý.