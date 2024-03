Prieskum: Progresívne Slovensko dýcha na krk Smeru. SNS mimo parlamentu

Ak by sa parlamentné voľby konali teraz, vyhrala by strana Smer. Nasledujú Progresívne Slovensko a Hlas.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N.

Smer by podľa prieskumu získal 21,6 percenta hlasov, Progresívne Slovensko by volilo 20,2 percenta opýtaných. Strane Hlas vyjadrilo podporu 16,3 percenta voličov. Zber dát sa konal pred prvým kolom prezidentských volieb.

Do parlamentu by sa dostala aj SaS so 6,7 percenta a KDH so ziskom 6,2 percenta. Hnutie Slovensko by získalo dôveru 5,8 percenta opýtaných. Nasleduje Republika s 5,0 percentami.

Pod hranicou zvoliteľnosti je Aliancia (4,6 percenta) a SNS (4,1 percenta). Mimoparlamentných Demokratov chcelo v druhej polovici marca voliť 3,8 percenta opýtaných a Sme rodina 3,0 percentá.