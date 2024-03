Čaputová: Členstvo v klube NATO nám poskytuje ochranu teraz aj do budúcna

Členstvo v NATO poskytuje Slovensku bezpečnostné garancie na takej úrovni, aké by krajina jeho rozmerov nikdy nebola schopná sama dosiahnuť. Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla na návšteve Styčného tímu pre integráciu síl NATO (NFIU) v bratislavských Vajnoroch pri príležitosti piatkového 20. výročia vstupu Slovenska do Aliancie.