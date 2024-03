Vláda chce zaplátať migrantmi zo Strednej Ázie dieru na trhu práce. Ako útok v Moskve zmení tento zámer?

Prečo je Tadžikistan úrodnou pôdou pre Islamský štát?

Za posledné tri roky 24 tadžických občanov spáchalo teroristické útoky alebo boli podozriví z ich plánovania v desiatich krajinách, tieto informácie oznámil pred niekoľkými týždňami tamojší prezident Emomali Rahmon. Tadžikistan s populáciou asi desať miliónov ľudí je najchudobnejšou krajinou v regióne.

Dôvody radikalizácie Tadžikov sú očividné, vysvetľuje odborník medzinárodného think tanku Carnegie Temur Umarov. Relatívne nedávno, od roku 1992 do roku 1997, v krajine prebiehala brutálna občianska vojna a presný počet obetí tohto konfliktu stále nie je známy – odhady sa pohybujú od 60– do 100-tisíc mŕtvych.

Mnohé sociálno-ekonomické ukazovatele v Tadžikistane sú zlé aj na stredoázijské pomery, v prepočte hrubého domáceho produktu na obyvateľa je krajina na 162. mieste na svete, hneď za Haiti. Väčšina obyvateľstva žije na okraji chudoby, ale elity sa nehanbia chváliť bohatstvom na sociálnych sieťach. Veľká miera nerovnosti len umocňuje pocit nespravodlivosti, konštatuje Umarov. Pre teroristické skupiny ako ISIS sú takéto podmienky priaznivým prostredím na nábor nových militantov. Médiá spojené s ISIS produkujú obsah v tadžickom jazyku špeciálne pre Tadžikistan. Okrem prekladov štandardnej škály náboženskej literatúry, ako sú knihy o dôležitosti džihádu, ISIS produkuje aj materiály kritizujúce prezidenta Rahmona za jeho blízkosť k Rusku, tyraniu a ústup od základov islamu. ISIS tiež spravuje stovky až tisíce účtov na sociálnych sieťach TikTok a Telegram v tadžickom jazyku.