Blanár: Vstup do NATO bol významný krok, potvrdzujúci váhu aj dnes

Vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO) predstavoval významný krok, potvrdzujúci svoju váhu aj v súčasnosti popri prebiehajúcich konfliktoch na Ukrajine, v regióne Blízkeho východu či v severnej Afrike. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár, informoval rezort zahraničia pri príležitosti piatkového výročia vstupu Slovenska do Aliancie.