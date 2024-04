V školách zakážu mobily, niektoré ročníky budú mať výnimky. Za porušenie môže hroziť aj neospravedlnená hodina

Mobilné telefóny budú na základných školách zakázané. Kým mladšie ročníky ich nebudú môcť vziať do ruky vôbec, starší žiaci budú mať na ich používanie presne stanovenú výnimku. Ak dieťa napriek zákazu vytiahne smartfón na vyučovaní, za porušenie pravidiel by mohlo dostať napríklad aj neospravedlnenú hodinu. Vedenie rezortu školstva na čele s Tomášom Druckerom (Hlas) chce reguláciu ukotviť priamo v zákone.

„Podľa výsledkov OECD, ktoré sme prezentovali, deti v neregulovanom prostredí používania mobilných telefónov sa preukázateľne horšie sústreďujú na vyučovanie a v konečnom dôsledku majú horšie aj výsledky vo vzdelávaní,“ upozornil na alarmujúce dáta šéf školstva. Okrem toho deti pod vplyvom telefónov v školách trpia nervozitou, čo zhoršuje ich schopnosť učiť sa.

Pre koho bude zákaz platiť

Pre 1. až 3. ročník základnej školy bude platiť úplný zákaz používania mobilných telefónov počas vyučovania a prestávok v priestoroch školy. Od 4. ročníka bude mať zákaz výnimku v prípade, ak si použitie telefónu vyžaduje štátny vzdelávací program. Od 6. ročníka bude používanie smartfónov s rovnakou výnimkou, no do rozhodnutia o jeho využití už bude môcť zasiahnuť učiteľ na vyučovacej hodine. Regulácia sa bude analogicky vzťahovať tiež na nižšie ročníky osemročných gymnázií.

Výnimky budú mať aj žiaci so špeciálnymi potrebami. Projektová manažérka duševného zdravia detí a mládeže na ministerstve školstva Lenka Svoradová ako príklad uviedla deti s cukrovkou, ktoré využívajú mobilné aplikácie na meranie hladiny cukru v krvi. „Vysoko pravdepodobne nebude výsledkom vyčerpávajúci zoznam aplikácií, ktoré sú povolené, skôr naopak, zadefinuje sa skupina detí, ktoré majú výnimku, ako napríklad tie zdravotne znevýhodnené,“ priblížila.

Šéf rezortu školstva hovorí, že nejde o spiatočnícke kroky. V prípade smartfónov síce príde zákaz, no na druhej strane plánuje investície vo výške dvoch stoviek miliónov eur do moderného vybavenia tried vrátane digitálnych technológií tak, aby nerozptyľovali deti. Očakáva, že o pár rokov sa dostavia aj lepšie výsledky v PISA testoch. Slovensko v nich naposledy skončilo s alarmujúco zlými výsledkami, ktoré minister označil za národnú tragédiu. Investovanie preto nebude „len“ o digitálnych tabuliach, priniesť chce viac digitálneho obsahu, aby vzdelávanie zatraktívnili.

Sankcie za porušenie

Nová legislatíva má upravovať aj to, ako sa bude na dodržiavanie zákazu dohliadať. Podľa Druckera majú na ministerstve pripravených viacero pracovných verzií vrátane konkrétnych príkladov zo zahraničia. Pracovná skupina, ktorá sa zaoberala reguláciou telefónov, navrhla niekoľko modelov, ako reguláciu implementovať. Jednou z možností je podľa Svoradovej ukladanie aparátov do skrinky, no medzi možnosťami je aj fyzické vyzbieranie smartfónov či uloženie vypnutého telefónu do tašky.

Ministerstvo sa zaoberá aj scenármi, ako by mali školy zakročiť v prípade, ak dôjde k porušeniu pravidiel. Ak by dieťa vytiahlo na vyučovaní telefón napriek zákazu, jednou z možností je, že by za porušenie dostalo neospravedlnenú hodinu alebo by mu mobil zadržali. Minister podotkol, že to je len jedna z možností, ako by to v praxi mohlo vyzerať, no nie je to zatiaľ definitívne a ani schválené. „Je to jedna z možností, o ktorej debatujeme,“ priblížil. „Konkrétne podoby znenia zákonov budú v nasledujúcich týždňoch k dispozícii,“ dodal šéf školstva.

Rodičia nemusia súhlasiť

Používanie smartfónov si školy doteraz upravovali vo svojich školských poriadkoch, čo niektorí učitelia považovali za nedostatočné. Učiteľ Jozef z Trenčína, s ktorým Pravda pred časom komunikovala, hovorí, že ich škola síce ukotvila pravidlá a sankcie v školskom poriadku, napriek tomu by legislatívnu podporu prijal. Inšpiratívny sa mu zdá príklad z Francúzska, kde v školskom roku 2018/2019 začal platiť zákaz používania mobilov na školách.

„Ak má aj na Slovensku začať fungovať určitým spôsobom ochrana učiteľa a eliminovať sa problém kyberšikanovania, je načase pristúpiť k takémuto riešeniu aj u nás…“ myslí si. Do obmedzení telefónov podľa jeho skúseností často zasahujú rodičia, ktorí argumentujú, že mobil je vlastníctvom dieťaťa.

Ministerstvo je pripravené vysvetľovať dôvody regulácie aj rodičom. „Nerobíme to preto, že potrebujeme vytvárať zákazy, robíme to preto, pretože sa ukazuje na základe dát, že to má významný prínos pre zlepšenie sústredenia detí, aby sme deti mali chytrejšie, múdrejšie, lepšie pripravené na budúcnosť,“ dodal minister.

Pravda pred časom oslovila viacero rodičov, ktorých sa pýtala na používanie smartfónov u ich detí. Niektoré pripustili, že by síce boli za reguláciu, no priali by si, aby mali deti telefóny so sebou. Napríklad Adriánova dcéra musí mať smartfón vypnutý alebo stíšený v taške počas celého dňa a nesmie ho používať ani cez prestávky. K telefónu sa dostane až po poslednej vyučovacej hodine. Prax je však podľa Adriána iná. Smartfóny deti držia v rukách aj mimo výučby.

„Som proti používaniu mobilov v škole, iba napríklad vtedy, ak by sa na hodine informatiky učili nejaké špecifiká o nastavení bezpečnostných prvkov, tak by to bolo v poriadku,“ priblížil svoj postoj. Upraviť do zákona používanie smartfónov podľa neho netreba, stačí, keď si pravidlá nastaví škola sama. „Samozrejme, to je veľmi dôležitá téma a očakával by som oveľa väčší dôraz v sylabách na tému digitálna bezpečnosť,“ dodal.

Prijali by ste zákon o používaní smartfónov na školách? Dana Ihnaťová, riaditeľka Spojenej školy Tilgnerova v Bratislave Áno, zjednodušilo by to používanie mobilov na školách a rovnako by legislatívna úprava zjednodušila komunikáciu so žiakmi či s rodičmi o vhodnosti/nev­hodnosti používania mobilného telefónu počas vyučovania. Rovnako by sa tak preventívne odstránili možné nežiaduce javy vyplývajúce z používania mobilných telefónov. Beáta Mitická, riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy v Poprade Áno, privítali by sme legislatívne ukotvenie používania smartfónov v školách. Mobilný telefón je majetok žiaka (zákonného zástupcu), je to tenký ľad, ak učiteľ vezme telefón (cudzí majetok) a napríklad mu spadne a poškodí sa. Ak by však bolo ukotvené v zákone, v akom prípade môže telefón vziať, bolo by jednoduchšie premietnuť také pravidlo do školského poriadku.

Pracovná skupina, ktorá sa zaoberala reguláciou, síce navrhovala, aby sa zákaz zaviedol iba odporúčanie pre školy, no Drucker sa napokon rozhodol ísť cestou zákona. Kedy presne začne platiť, známe zatiaľ nie je, no podľa ministra by časť z neho by mohla vojsť do účinnosti už od nového školského roka 2024/2025, prípadne od začiatku budúceho kalendárneho roka. „Pôjdeme riadnymi legislatívnymi krokmi, takže máme pripravený jeden ucelený blok zákonov,“ presnil Drucker.

Odborníci na školstvo riešili aj otázku, čo s telefónmi počas krúžkov, družín či na školských výletoch. „V rámci odporúčania, ktoré sme dostali od pracovnej skupiny, bolo aj odporúčanie pre školy, aby si následne samostatne regulovali používanie mobilných telefónov v rámci mimoškolských aktivít či už sú to krúžky, alebo výlety,“ uviedla Svoradová pre Pravdu s tým, že v tomto bode ešte nemajú finálne znenie.

Otázne je, či by zákon nemal myslieť aj na iné zariadenia, ktoré deťom takisto uberajú pozornosť. Bude sa legislatívna úprava vzťahovať aj na smart hodinky či tablety? „Momentálne je zákon, tak ako ja v súčasnosti platná vyhláška, naviazaný na používanie mobilných telefónov,“ dodala odborníčka.

Stres z neprečítaných správ

Vplyvom smartfónov na deti sa zaoberali viaceré vedecké práce. Ako uviedla na tlačovke s Druckerom zástupkyňa riaditeľky Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a psychologička Alena Kopányiová, štúdie poukazujú na čas, ktorý deti strávia so smartfónmi a na internete. Doba prežitá s telefónom v ruke podľa nej rastie s vekom.

Výskumy tiež poukazujú na rozptýlenie detí. „Práve notifikácie mobilných telefónov boli tým, čo úplne znižovalo výkon dieťaťa, pretože malo pocit, že sa musí pozrieť na tú správu a podobne,“ priblížila Kopányiová. Regulácie by podľa nej mohla priniesť aj zníženie kyberšikanovania.

„Je nám jasné, že sa pravdepodobne tento čas presunie do poobedných hodín, ale časovou elimináciou by sme mali dosiahnuť väčšiu psychickú pohodu u detí aj v tejto oblasti,“ pokračovala. Okrem toho by zmeny mali prispieť k väčšej socializácií detí. Ak nebudú tráviť čas so zrakom upretým na telefón, budú mať väčší priestor debatovať so spolužiakmi.