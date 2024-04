Podvod za 600 miliónov eur. Na Slovensku zadržali tri medzinárodne hľadané osoby

Slovenskí policajti vo štvrtok zadržali tri medzinárodne hľadané osoby. Do rúk policajtov sa dostali štátni príslušníci Talianska, Nemecka a Ukrajiny, na ktorých súd v Taliansku vydal európsky zatýkací rozkaz.

Jedným z nich bol aj v Bratislave zadržaný bývalý bežec na lyžiach z Južného Tirolska, ktorý je podozrivý zo sprenevery peňazí určených Taliansku v rámci úniového fondu na oživenie ekonomiky po pandémii covidu-19. Píše o tom agentúra APA s odvolaním sa na zdroje blízke vyšetrovanie. O záťahu, pri ktorom polícia v štyroch krajinách EÚ zadržala 22 ľudí kvôli podozreniu zo sprenevery 600 miliónov eur, vo štvrtok informoval Úrad európskeho verejného žalobcu (EPPO).

APA uvádza, že muž zadržaný v Bratislave na základe zatykača vydaného EPPO je podnikateľ žijúci vo Verone a je podozrivý, že stál na čele medzinárodnej si­ete.

Policajti pri rozsiahlej akcii v Taliansku, na Slovensku, v Rakúsku a v Rumunsku zabavili majetok značnej hodnoty vrátane nehnuteľností, zlata, luxusných áut či hodiniek. Osem z 22 podozrivých je vo vyšetrovacej väzbe, ostatných 14 je v domácom väzení. Veľká časť z nich sú „kriminálni profesionáli“, ktorí mali problémy so zákonom už v minulosti, píše APA.

Podľa vyšetrovateľov z EPPO patrili do skupiny ľudia so skúsenosťami pri získavaní úniových dotácií, ktorí pomohli odviesť do radu nastrčených spoločností desiatky miliónov eur určených napríklad na digitalizáciu či posilnenie konkurencieschop­nosti talianskeho hospodárstva.

Taliansko získalo z bezprecedentného balíka najväčší podiel vo výške 190 miliárd eur v dotáciách a výhodne úročených pôžičkách.