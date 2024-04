Mesiac po požiari v košickej nemocnici. Na vyhoretom poschodí sa podľa ľudí usídlili holuby, nemocnica to popiera

Pred mesiacom vypukol na psychiatrickom oddelení Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura Košice (UNLP) požiar. Niektorých pacientov evakuovali, iným nič nepovedali, deviati pacienti boli pre nadýchanie sa splodinami prevezení do inej nemocnice a podozrivú osobu polícia zadržala.

V pondelok mali mať zamestnanci povinné protipožiarne a evakuačné preškolenie, no práce zatiaľ stoja a na vyhoreté poschodie sa podľa očitých svedkov postupne sťahujú holuby. Nemocnica to popiera a odkazuje, že rekonštrukcia sa začne čoskoro.

Rekonštrukcia ešte nezačala

Vo štvrtok 7. marca vypukol pred pol druhou v noci požiar v košickej univerzitnej nemocnici. Zo 766 ľudí v budove evakuovali 404. Ako však ukazuje čas, požiar odhalil nielen fatálne nedostatky budovy nemocnice.

Akutálne v nemocnici prebiehajú sanačné práce. Po nich budú nasledovať práce rekonštrukčné a po nich by malo byť pracovisko pripravené na opätovné používanie začiatkom roka 2025.

“Na sprevádzkovanie priestorov je, okrem rekonštrukčných prác, žiaduce zabezpečiť aj nemocničný mobiliár, monitory a zdravotnícke prístroje. Aktuálne pripravujeme žiadosť na mministertsvo zdravotníctva o pridelenie kapitálových výdavkov pre tento účel,” ozrejmila riaditeľka komunikačnného oddelania košickej nemocnice Ladislava Šustová. Poprela však, že by sa na vyhoretom štvrtom poschodí usídľovali holuby.

Priznala, že okolité priestory, v ktorých sú umiestnení pacienti, boli vyvetrané okamžite, a po kontrole Regionálnym úradom verejného zdravotníctva boli uvedené do prevádzky. “Priestor zhoreniska je pripravený na sanačné práce, ktoré, veríme, začneme v najbližších dňoch,” dodala.

Cena opráv a rekonštrukcií sa aktuálne detailne vyčísľuje spolu s expertmi z poisťovacích spoločností, ktoré sa budú podieľať na finančnom vyrovnaní. “S naším zriaďovateľom, Ministerstvom zdravotníctva, sme od vzniku mimoriadnej udalosti v úzkom kontakte, detailne informujeme pani ministerku o priebehu prác, ako aj o výške predpokladanej sumy,” spresninla Šustová.

Ministerstvo zdravotníctva zdôraznilo, že poskytuje maximálnu súčinnosť UNLP, no je len na nemocnici ako rýchlo dokážu pri opravách postupovať.. "V súčasnosti sa spracúvajú podklady, na základe ktorých bude možné zadefinovať časový harmonogram ako aj výšku finančných prostriedkov potrebných k realizácií opravy psychiatrického oddelenia,” podotkol rezort.

Národná nemocnica na východe?

Koncom marca malo tlačovú konferenciu Lekárske odborové združenie (LOZ). Neurológ a predseda LOZ UNLP v Košiciach Peter Zimmermann verejne požiadal ministerstvo zdravotníctva a vládu, aby akútne riešili kritickú situáci. Cestu von vidí v postavení novej univerzitnej nemocnice pre východné Slovensko. „Nemocnicu, o ktorej sa hovorí už dlho, ktorá mohla byť riešená z plánu obnovy, o ktorej zrejme nedávno hovoril aj predseda vlády,” ozrejmil Zimmermann a dodal, že nie je dôležité, že budova už nie je moderná a ani to, že nespĺňa medicínske štandardy či nelahodí oku pacientov. „Ide o to, že je nebezpečná pre pacientov a personál," podotkol. Ministerstvo však od incidentu viac peňazí pre nebezpečnú budovu pre pacientov nevyčlenilo.

Lekárske odborové združenie preto od štátu žiadaj bezpečnú univerzitnú nemocnicu na východe Slovenska. „Treba najprv vyriešiť bezpečnosť tejto budovy, ale na to, aby to niekedy ešte reálne fungovalo, treba aj začať stavať novú nemocnicu,“ poznamenal Zimmermann. Visolajský v tejto súvislosti skritizoval, že v rámci plánu obnovy UNLP nebola schválená rekonštrukcia. „Košice a východné Slovensko nedostali ani euro z plánu obnovy. Išlo to súkromným nemocniciam,“ poznamenal.

Investičný a modernizačný dlh druhej najväčšej nemocnice na Slovensku sa blíži k 200 miliónom. Napriek tomu univerzitná nemocnica v Košiciach neuspela v pláne obnovy. Z 1,2-miliardového balíka si najviac ukrojili dva investičné projekty – úplne nová, plne funkčná nemocnica v Martine a hrubá nemocničná stavba na bratislavských Rázsochách.

Viac peňazí ako košická získali nemocnice v Poprade, Bardejove a Spišskej Novej Vsi. Uspeli v druhej výzve v celkovej výške 212 miliónov eur. Zafinancujú z nich rekonštrukcie, prestavby či dostavby v sume nad 5 miliónov eur.

Košická univerzitná nemocnica chcela získať viac peňazí z plánu obnovy. V čase, keď ešte existovala možnosť, že uspeje, prišla s nápadom vybudovať na Triede SNP, v areáli známom ako nová nemocnica, kde teraz horelo, komplexný urgentný príjem. Vzniknúť mali dva nemocničné bloky.

Prvý by združoval akútnu medicínu, komplex centrálnych operačných sál, urgentný príjem a day care center. Druhý by zase slúžil ako Centrum pre matku a dieťa, vrátane gynekológie a pôrodníctva. V druhom areáli na Rastislavovej ulici sa mala sústrediť dlhodobá zdravotná starostlivosť.