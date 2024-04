Nová vojenská nemocnica v Prešove, aj národná v Bratislave. Fico bol na kontrolnom dni u Dolinkovej, ohlásili ambiciózne plány

Rozhovor so Zuzanou Dolinkovou v Ide o pravdu Video Zdroj: TV Pravda

Ak nemocnicu vláda odsúhlasí, uvoľnia sa ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi ruky na výstavbu. Nemocnica by však nemala slúžiť len vojakom, pretože aj zariadenie v Ružomberku má 90 percent pacientov nevojakov.

Fico zdôraznil, že slovenské nemocnice majú miliardový dlh, no podľa neho nie je riešením len naliatie peňazí. Na otázky novinárov však on aj ministerka odpovedať odmietli, viac sa má verejnosť dozvedieť až po dohode vlády.

V prípade pripravovaného oddlžovania nemocníc premiér vravel, že to nemôže dopadnúť tak, že sa do nich nalejú peniaze a opäť budú vytvárať dlhy. Momentálne sa však na rezorte pripravuje už šiesta vlna oddlžovania.

Rebríček slovenských nemocníc 2023: Skokan roka postúpil oproti minulosti o 21 priečok Video

Vláda podľa Fica prvykrát v spolupráci s Európskou komisiou schváli peniaze na oddlženie len vtedy, ak sa predloží dostatočný zoznam opatrení, aby sa nestalo, že dlhy budú znova vznikať. Fico hovoril, že sa to nemôže skončiť tak, že „šiestykrát nalejeme peniaze, oddlžíme nemocnice a o pár mesiacov, rok sme tam, kde teraz“.

Čítajte viac Dolinková sa sťažuje na málo peňazí pre zdravotníctvo. Chce intenzívne rokovať s Kamenickým

Plán obnovy

Na zdravotníctvo je z plánu obnovy vyčlenená viac ako miliarda eur a premiér využil príležitosť, aby skritizoval predchádzajúce vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera, že sa zaviazali minúť peniaze do roku 2026. Podľa Fica je „obrovský problém čerpať tieto zdroje“. „Urobiť zásadné zmeny v pláne obnovy nie je možné,“ upozornil predseda vlády.

Na financie z plánu obnovy sú však naviazané aj peniaze na výstavbu nemocníc. Fico preto vyzval Dolinkovú, nech kontroluje práce na nových nemocniciach v Martine, Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote a Spišskej Novej Vsi.

Hrubé stavby nemocníc v Bystrici a v Martine tak musia byť hotové do roku 2026 a násldne by mali byť do roku 2028 podľa neho funkčné.

Opozícia ministerku kitizuje za to, že pri čerpaní plánu obnnovy zvýhodňuje záujmy Penty. Dôvodom je, že finančná skupina dostala dvojročný odklad na výstavbu nemocnice v Špišskej Novej Vsi. Projekt súkromnej nemonice získal z plánu obnovy 40 miliónov eur, no podmienkou bolo, aby nemocnica stála do roku 2026. Napriek odmietavému postoju podpredsedu vlády pre plán obnovy Petrovi Kmecovi, odobrila Dolinková pre Pentu odklad do roku 2028.

Čítajte viac Ak Slovensko príde o eurofondy, dejiny si budú pamätať Ficovu vládu ako vlastizradcov, uviedlo PS

Podarí sa zrušiť poplatky?

Dolinková predtým pôsobila ako predsedníčka predstavenstva Zväzu ambulantných poskytovateľov. V zdravotníctve sa preto mieni zamerať aj na zmenu tejto sféry, lebo jej problémy dobre pozná.

Pacientov však trápia poplatky, ktoré si niektorí ambulantní lekári začali pýtať aj za výkony, ktoré nesúvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Ministerka za účasti samosprávnych krajov skontrolovať a zároveň presnými pravidlami stopnúť.

Ministerka prisľúbila, že do konca mesiaca spraví audit doplatkov a poplatkov, ktoré vyberajú ambulancie od pacientov. Až potom chce vyhodnotiť, či ambulancie nejaké poplatky vyberajú od pacientov v rozpore so zákonom.

Žiadosť o odvolanie

Počas kontrolného dňa roztiahol pred ministerstvom na bratislavských Kramároch transparent predseda bývalého hnutia OĽaNO Igor Matovič. “Pacient okradnutý, Haščák vysmiaty”. Kritizuje ju, že zastupuje záujmy Jaroslava Haščáka. „Táto žena neurobila za pol roka nič v prospech pacientov a všetko v prospech Haščáka a Penty. Preto podáme návrh na jej odvolanie,“ uviedol líder hnutia Igor Matovič. Verí, že návrh na odvolanie podporia aj opozičné Progresívne Slovensko a KDH. Podpisy zatiaľ nezačali zbierať.

Hnutie skritizovalo, že ministerka zastavila reformu, ktorá mala zaviesť maximálne čakacie lehoty na operácie. Kritizuje ju aj v súvislosti s jej krokmi pri kategorizácii nemocníc. Poslanec parlamentu a exminister zdravotníctva Marek Krajčí poukázal napríklad na preradenie Nemocnice Bory do vyššej kategórie či podpísanie dodatku s nemocnicou v Spišskej Novej Vsi. Ten podľa neho ohrozí financie plánu obnovy určené na obnovu nemocníc, pretože ním ministerka nemocnici povolila dlhšie lehoty, než ku ktorým sa Slovensko zaviazalo.

Krajčí Dolinkovú skritizoval aj v súvislosti s plánovanou výstavbou novej univerzitnej nemocnice v Bratislave, ktorá mala byť postavená na Rázsochách. Poukázal na to, že ministerstvo napriek pôvodnému plánu nechalo vypracovať novú štúdiu, na ktorej sa navyše podieľala Penta. Skritizoval, že podľa štúdie má byť nová nemocnica postavená v Ružinove a až v roku 2038. Zároveň vyzval, aby vláda nemocnicu postavila podľa pôvodného plánu na Rázsochách.