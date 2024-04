SaS kritizuje Dolinkovú za nečinnosť aj ustupovanie SNS. Niektoré zámery premiéra Fica však liberáli vítajú

Opozičná strana SaS kritizuje súčasné vedenie rezortu zdravotníctva za nečinnosť. Vyčíta mu zlú komunikáciu, nerealizovanie viacerých potrebných zmien či ustupovanie koaličnej SNS. Upozornili na to poslanci parlamentu Jana Bittó Cigániková a Tomáš Szalay (obaja SaS) na pondelkovej tlačovej konferencii. Niektoré zámery, ktoré predstavil premiér Robert Fico (Smer) po pondelkovom kontrolnom dni na ministerstve zdravotníctva, vítajú.

„Ministerka Zuzana Dolinková (Hlas) nekoná dostatočne v mnohých témach. Skôr by som sa, naopak, možno opýtal, že ako koná a čo zatiaľ urobila. Zatiaľ sme len navýšili peniaze, ktoré ľudia platia do zdravotníctva a odložili platnosť zákonov alebo účinnosť zákonov o rok. (…) Nerobí sa nič v témach, ako napríklad pediatria,“ poznamenal Szalay.

Poslanci zároveň poukázali na to, že šéfke rezortu odovzdali návrhy s viac ako sto opatreniami, ktoré možno okamžite realizovať. „Túto situáciu nevyužila,“ podotkla Bittó Cigániková.

Ministerke vyčítala napríklad, že sa ešte nezaviedla interrupčná tabletka. Poslanci skritizovali aj zmeny v projektovom tíme pri výstavbe novej martinskej nemocnice. Projekt to môže podľa nich ohroziť. Zároveň skritizovali, že vedenie rezortu zdravotníctva ustupuje koaličnej SNS. V tejto súvislosti poukázali napríklad na zrušenie štandardného postupu pre starostlivosť o osoby s transsexualizmom.

SaS víta viaceré Ficove zámery

SaS zároveň víta viaceré zámery, ktoré v pondelok predstavil premiér. „Musíme oceniť, že Fico prišiel povedať Dolinkovej, čo má robiť,“ skonštatovala Bittó Cigániková.

Politici súhlasia s tým, že nemocnice možno oddlžovať, len ak sa budú robiť systémové opatrenia. Skritizovali, že opatrenia nepredstavili.

Treba sa podľa nich rozprávať o transformácii nemocníc na akciové spoločnosti, dlhovej brzde nemocníc, spoluúčasti pacientov či úprave platov vedenia a zamestnancov. „My sme pripravení im v týchto odvážnych a systémových opatreniach, o ktorých hovoríme roky, pomáhať. Pokiaľ to neurobia, my na ďalšiu schôdzu podáme rad zákonov, ktoré budú práve systémové a mali by byť podmienkou oddlženia,“ dodala poslankyňa.

Poslanci zároveň ocenili audit zmlúv vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP). Privítali aj zámer novej nemocnice v Prešove či rokovanie s lekárskymi fakultami o spôsobe prerozdelenia financií. Upozornili aj na potrebu zmeny vzdelávania sestier. Súhlasia tiež s potrebou dialógu s jednotlivými hráčmi v zdravotníctve.

K pondelkovému kontrolnému dňu sa kriticky vyjadril tiež poslanec parlamentu za PS Oskar Dvořák. Pacientom podľa neho nič nepriniesol.

„Premiéra vôbec nezaujíma, že ministerka pre Pentu ohrozuje peniaze z plánu obnovy. (…) Za možné nevyplatenie peňazí však podľa Fica môžu všetci, len nie vláda. Namiesto obviňovania všetkých okolo seba mali byť premiér aj ministerka už dávno v Bruseli. Teraz majú hlavne rokovať, aby zachránili peniaze pre naše nemocnice,“ povedal. Premiérovi a Dolinkovej vyčítal, že neinformovali o viacerých problémov v zdravotníctve, napríklad o akútnom nedostatku sestier či riešení pri novej národnej univerzitnej nemocnice.

Premiér bol v pondelok na kontrolnom dni na ministerstve zdravotníctva. Avizoval po ňom riešenie výstavby novej vojenskej nemocnice v Prešove na stredajšej (17. 4.) vláde. Otvoril okrem iného tiež otázku oddlženia nemocníc a poukázal na potrebu vykonania auditu vo VšZP.