Fico vyzval Dolinkovú, aby zabezpečila výstavbu nemocníc. Zostávajú jej dva roky, odborníci sú skeptickí

Ministerka Dolinková o nových nemocniciach z plánu obnovy Video

Nie sú to len zadlžené a chátrajúce nemocnice, chýbajúci a vyčerpaný zdravotnícky personál či nelegálne poplatky za vyšetrenie v ambulanciách. Ministerka Dolinková musí čeliť aj výzvam spojeným s čerpaním plánu obnovy. Pod najväčším tlakom je už dnes meškajúca výstavba nových nemocníc. Financie z plánu obnovy na výstavbu nových budov totiž dostali projekty v Martine a v Banskej Bystrici, no podľa Fica k nim má pribudnúť ďalšia, a to vojenská nemocnica v Prešove.

Tú však nebude stavať rezort zdravotníctva, ale bude spadať pod ministerstvo obrany, teda pod ministra Roberta Kaliňáka (Smer). Bližšie informácie má ohlásiť vláda po stredajšom rokovaní. Navyše do konca mesiaca má padnúť aj verdikt o budúcej národnej nemocnici v hlavnom meste.

Nová vojenská nemocnica v Prešove Predseda vlády Robert Fico ešte v marci spomínal, že na východe Slovenska vyrastie nová nemocnica. V pondelok priblížil, že bude vojenská a bude v Prešove. Zostáva len, aby sa na tom v stredu dohodla vláda. Ak nemocnicu vláda odsúhlasí, uvoľnia sa ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi ruky na výstavbu. Nemocnica by však nemala slúžiť len vojakom, pretože aj zariadenie v Ružomberku má 90 percent pacientov nevojakov. Vláda do konca mesiaca plánuje tiež prijať rozhodnutie o novej národnej univerzitnej nemocnici v Bratislave.

Čítajte viac Nová vojenská nemocnica v Prešove, aj národná v Bratislave. Fico bol na kontrolnom dni u Dolinkovej, ohlásili ambiciózne plány

Úspechy a pochybenia

Opozícia rezortu vyčíta zlú komunikáciu, nerealizovanie viacerých potrebných zmien, ustupovanie koaličnej SNS či záujmom finančnej skupiny Penta. Podľa riaditeľa inštitútu INEKO Dušana Zachara však v zdravotníctve dnes už neplatí, že prevláda verejný záujem nad súkromným záujmom vrátane politických tlakov. Na to, aby tu bol potenciál na zmenu k lepšiemu, je potrebné tento tlak zvládnuť. "Tu sa však už počas prvých mesiacoch ministrovania Dolinkovej ukázalo, že robila ústupky v prospech rôznych záujmov,“ podotkol. Podľa analytika rezortu dnes chýba „jasný názor a vízia, kam a akými spôsobmi sa tam má slovenské zdravotníctvo dostať“. „Veľmi ma sklamali frontálne výmeny riaditeľov a riaditeliek v podriadených organizáciách ministerstva, ktoré zostali väčšinou bez adekvátneho vysvetlenia. Treba však objektívne povedať, že je ešte príliš krátky čas na nejaké definitívne hodnotenie pôsobenia pani ministerky,“ ozrejmil Zachar.

Kroky ministerky sa podľa analytika INESS Mateja Bártu dajú rozdeliť do troch skupín. „Tie, pri ktorých ešte čakáme na výsledok, prípadne môžeme byť mierne optimistickí, druhé sú tie, ktoré sprevádza istá pachuť, a do tretice tie, ktoré sú vyslovene negatívne. Do prvej skupiny sa dá podľa Bártu zaradiť napríklad odloženie zavedenia maximálnych čakacích lehôt. Rezort mal garantovať maximálnu dĺžku čakania na časť operácií od roku 2024, no Dolinková sa rozhodla zavedenie projektu o rok odložiť.

Do druhej skupiny patrí podľa Bártu napríklad zaraďovanie nemocníc do siete. Ministerstvo si dalo za úlohu rozdeliť nemocnice na Slovensku do piatich kategórií podľa toho, koľko zákrokov vykonávajú. Ak by sa nemocnica dostala do nižšej kategórie, boli by jej odobraté oddelenia a od štátu by dostala menej peňazí. V minulosti sprevádzalo kontroverziu napríklad zaradenie súkromnej Nemocnice Bory do vyššej kategórie. V niektorých prípadoch boli správy o politických tlakoch, ktoré naznačujú, že rozhodovanie nebolo vždy robené na základe vopred a odborne nastavených kritérií.

Do tretej skupiny, teda medzi kroky, ktoré Bárta hodnotí vyslovene negatívne, patrí napríklad odvolanie viacerých vedúcich pracovníkov v slovenskom zdravotníctve, ktoré prebehlo bez dostatočného vysvetlenia a odôvodnenia. „Dá sa tak pochybovať o tom, že tieto zmeny povedú k lepším výsledkom v zdravotníctve a, naopak, vzbudzujú obavy kvôli neustálemu ničeniu kontinuity v sektore. Negatívne však vnímam aj nedávne rozhodnutie o zrušení štandardného postupu pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualiz­mom,“ podotkol analytik. Prekážajú mu najmä vyjadrenia ministerky, že s dokumentom nie sú žiadne odborné problémy a podľa neho je toto rozhodnutie nepochopiteľné a vzbudzuje obavy z politizácie sektora. K zrušeniu štandardu pre trans ľudí sa prihlásila SNS.

Kedy budú na Slovensku nové štátne nemocnice? 2026 – V Martine a Banskej Bystrici majú podľa Dolinkovej vyrásť hrubé stavby nemocníc.

2028 – Prví pacienti prídu do týchto nemocníc podľa Fica v roku 2028.

Plán obnovy

Na zdravotníctvo je z plánu obnovy vyčlenená viac ako miliarda eur a premiér v pondelok využil príležitosť, aby skritizoval predchádzajúce vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera, že sa zaviazali minúť peniaze do roku 2026. Podľa Fica je „obrovský problém čerpať tieto zdroje“. „Urobiť zásadné zmeny v pláne obnovy nie je možné,“ upozornil predseda vlády.

Na financie z plánu obnovy sú však nadviazané aj peniaze na výstavbu nemocníc. Fico preto vyzval Dolinkovú, nech kontroluje práce na nových nemocniciach v Martine, Banskej Bystrici a takisto pri rekonštrukciách v Rimavskej Sobote a Spišskej Novej Vsi. Hrubé stavby nemocníc v Bystrici a v Martine tak musia byť hotové do roku 2026 a následne by mali byť do roku 2028 podľa neho funkčné.

Zdravotnícky analytik Zachar je však pri výstavbe nemocníc skeptický. „Ak hovoríme o hrubej stavbe vo forme hotového zatepleného plášťa a strechy vrátane okien a sietí vedených v obvodových múroch, tak na to by som si nestavil žiadne peniaze, že sa to podarí do polovice roka 2026. Stačí sa pozrieť na obidve ,staveniská‘, ako to tam dnes vyzerá,“ ozrejmil. Upozornil, že stále nie sú podpísané ani zmluvy so zhotoviteľmi stavieb.

„Navyše v Banskej Bystrici treba ešte aj zbúrať staré budovy. V Martine odchádza momentálne osem odborníkov z projektového tímu výstavby novej univerzitnej nemocnice, na čele s jeho šéfkou, čo tiež nie je dobrou správou a zvyšuje to už beztak vysokánske riziko nestihnutia výstavby hrubej stavby do požadovaného termínu,“ uzavrel.

Podarí sa zrušiť poplatky? Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková predtým pôsobila ako predsedníčka predstavenstva Zväzu ambulantných poskytovateľov. V zdravotníctve sa preto mieni zamerať aj na zmenu tejto sféry, lebo jej problémy dobre pozná. Pacientov však trápia poplatky, ktoré si niektorí ambulantní lekári začali pýtať aj za výkony, ktoré nesúvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Ministerka prisľúbila, že do konca mesiaca spraví audit doplatkov a poplatkov, ktoré vyberajú ambulancie od pacientov. Až potom chce vyhodnotiť, či ambulancie nejaké poplatky vyberajú od pacientov v rozpore so zákonom.

Ústupky voči finančnej skupine?

Opozícia ministerku kritizuje za to, že pri čerpaní plánu obnovy zvýhodňuje záujmy Penty. Dôvodom je, že finančná skupina dostala dvojročný odklad na výstavbu nemocnice v Spišskej Novej Vsi. Projekt súkromnej nemocnice získal z plánu obnovy 40 miliónov eur, no podmienkou bolo, aby nemocnica stála do roku 2026. Napriek odmietavému postoju podpredsedu vlády pre plán obnovy Petrovi Kmecovi (Smer) odobrila Dolinková pre Pentu odklad do roku 2028.

Podľa poslanca Progresívneho Slovenska Oskara Dvořáka nepriniesol kontrolný deň na ministerstve zdravotníctva pre pacientov na Slovensku vôbec nič. SaS však víta viaceré zámery, ktoré v pondelok predstavil premiér. „Musíme oceniť, že Fico prišiel povedať Dolinkovej, čo má robiť,“ skonštatovala poslankyňa Jana Bittó Cigániková. Politici súhlasia s tým, že nemocnice možno oddlžovať, len ak sa budú robiť systémové opatrenia. Skritizovali, že opatrenia nepredstavili.

Počas kontrolného dňa roztiahol pred ministerstvom na bratislavských Kramároch transparent predseda hnutia známeho ako OĽaNO Igor Matovič. "Pacient okradnutý, Haščák vysmiaty.” Kritizuje ministerku, že zastupuje záujmy Jaroslava Haščáka. „Táto žena neurobila za pol roka nič v prospech pacientov a všetko v prospech Haščáka a Penty. Preto podáme návrh na jej odvolanie,“ uviedol Matovič. Verí, že návrh na odvolanie podporia aj opozičné Progresívne Slovensko a KDH. Podpisy zatiaľ nezačali zbierať.

Bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí Dolinkovú skritizoval aj v súvislosti s plánovanou výstavbou novej univerzitnej nemocnice v Bratislave, ktorá mala byť postavená na Rázsochách. Poukázal na to, že ministerstvo napriek pôvodnému plánu dalo vypracovať novú štúdiu, na ktorej sa navyše podieľala Penta. Skritizoval, že podľa štúdie má byť nová nemocnica postavená v Ružinove a až v roku 2038. Zároveň vyzval, aby vláda nemocnicu postavila podľa pôvodného plánu na Rázsochách.