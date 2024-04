Výbor neprijal uznesenie k preletu vrtuľníka s Kuffom nad národným parkom

Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie neprijal v utorok žiadne uznesenie k preletu vrtuľníka so štátnym tajomníkom envirorezortu Filipom Kuffom nad Národným parkom Malá Fatra. Kuffa tvrdí, že šlo o pracovný let v súvislosti so zonáciou a má za to, že k porušeniu zákona nedošlo. Podpredsedníčka výboru Tamara Stohlová (PS) v tom porušenie legislatívy vidí a vyzýva ministra životného prostredia, aby Kuffu z funkcie odvolal.