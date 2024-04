Slovensko sa zbierkou pripojilo k iniciatíve českej vlády na nákup munície pre Ukrajinu

Do zbierky sa zapojilo už viac ako dvadsať krajín. Ako organizácia pripomenula, slovenská vláda sa pridať odmietla. „Občianskou zbierkou chceme ukázať, že o tom nerozhoduje len vláda a premiér Robert Fico (Smer). Sme presvedčení, že postoj vlády nereprezentuje väčšinu občanov. Sme si istí, že my, obyvatelia Slovenska, pomôcť chceme a vieme," vyhlásila organizácia. Na občiansku zbierku Munícia pre Ukrajinu – Keď nie vláda, posielame my môžu darcovia prispieť prostredníctvom webu.

Organizácia Mier Ukrajine upozornila, že ruská agresia sa zintenzívňuje a hrozí, že Ukrajine sa minie munícia. Podľa iniciatívy Ukrajina nebráni iba svoje územie, ale aj Európu a jej hodnoty založené na slobode a mieri. Marián Kulich z iniciatívy Mier Ukrajine uviedol, že mnoho Slovákov sa nestotožňuje s odmietnutím iniciatívy českej vlády.

„Česká iniciatíva je jedinou cestou, ako Ukrajine brániacej sa omnoho silnejšiemu agresorovi v krátkom čase pomôcť s pre ňu životne dôležitou vecou, a tou je dostatok delostreleckej munície," dodal Kulich a priblížil, že cieľom verejnej zbierky je ukázať, že Slovensko nie je len o politických rozhodnutiach jednej vlády, ale o jeho obyvateľoch a ich vôli pomáhať.

Všetky peniaze z občianskej zbierky pôjdu na zakúpenie munície pre Ukrajinu. Cieľom zbierky Munícia pre Ukrajinu – Keď nie vláda, posielame my si za cieľ kladie vyzbierať postupne milión eur a prispieť tak podobnou sumou, akú darovala slovinská vláda.

„Prvým míľnikom je suma 250-tisíc eur, pretože kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Po dosiahnutí prvého míľnika oznámime ďalší čiastkový cieľ a veríme, že spoločne sa dostaneme k sume, ktorá prvý míľnik niekoľkonásobne prekoná. Prvá zásielka munície podporená aj finančným príspevkom z našej zbierky sa môže dostať na Ukrajinu už v júni," doplnila iniciatíva.

Zbierku koordinuje iniciatíva Mier Ukrajine spolu s organizáciou Dárek pro Putina. Obe organizácie vlani spoločne vyzbierali 650-tisíc na slovenský odmínovač Božena pre Ukrajinu. Partnerom zbierky je aj iniciatíva All 4 Ukraine, vďaka ktorej sa na Ukrajinu dostali vozidlá pre záchranárov za vyše 1,5 milióna eur. Partnerom je aj darcovská platforma Donio.sk.