Štát zmierni definíciu nelegálnej práce, firma dostane viac času

Ak zamestnávateľ od začiatku budúceho roka neprihlási svojho zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne do siedmich dní od začiatku výkonu jeho práce, nebude sa to považovať za nelegálne zamestnávanie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorú ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do pripomienkového konania.