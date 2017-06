Gazprom zvažuje odchod z Turecka

Týmto krokom by ruský podnik z Turecka definitívne odišiel a zostala by mu len úloha dodávateľa zemného plynu. Konečné rozhodnutie o predaji aktív však ešte firma neurobila. Uviedol to v stredu ruský server denníka Kommersant.

Gazprom by si tak uvoľnil ruky v tvrdom vyjednávaní o cenách plynu s Tureckom, pretože už by nemusel brať ohľad na ziskovosť svojich aktivít na tureckom trhu.

Ako nedávno vyhlásil námestník generálneho riaditeľa Gazpromu Alexander Medvedev, turecký trh stráca atraktivitu tak pre oslabenie tureckej líry a regulačným opatreniam, tak kvôli nepredvídateľným faktorom. Podľa zdrojov denníka však významným faktorom bola aj minuloročná strata firmy Bosphorus gas vo výške asi 100 miliónov eur.

Gazprom v súčasnosti má arbitrážne spory so všetkými tureckými zákazníkmi vrátane štátnej spoločnosti Botas. Denník však poznamenáva, že definitívne rozhodnutie o odchode z Turecka doposiaľ nepadlo, a navyše vo februári bola založená firma Gazprom Turkey Enerji A.S., ktorej zakladateľom je Gazprom Schweiz.

Spoločnosť požiadala o licenciu na dovoz a vývoz zemného plynu. Podľa niektorých zdrojov ale jej činnosť na tureckom trhu je nepravdepodobná, pretože Turecko sotva povolí existenciu spoločnosti, ktorá je úplne vo vlastníctve Gazpromu.

Problém je v tom, že turecký trh bol ešte pred tromi rokmi natoľko sľubný, aby sa pre Gazprom stal po Nemecku z hľadiska objemu predaja druhým najväčším odbytiskom. V skutočnosti však došlo k stagnácii. Pozícia ruského plynu utrpela, pretože Turecko aktívne pracuje na diverzifikácii svojich zdrojov tejto suroviny, zvyšuje počet terminálov pre skvapalnený zemný plyn, a tiež sa stretáva so silnou konkurenciou uhlia.

Podľa oxfordského analytického inštitútu pre energetiku spotreba plynu v Turecku porastie len mierne, z tohtoročných 48 miliárd metrov kubických na 50 miliárd v roku 2020, uzatvára denník Kommersant.