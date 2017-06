Útok na Slovensko.sk by ochromil firmy

Už od soboty 1. júla začne štátna správa komunikovať so všetkými podnikateľmi výlučne elektronicky.

Nateraz sa ako najväčší problém javila skutočnosť, že desaťtisícom štatutárov firiem chýba elektronický občiansky preukaz, a tak sa nedostanú do zriadených elektronických schránok. Zároveň je tu však aj riziko kybernetických útokov na portál Slovensko.sk a s ním aj riziko napadnutia samotných e-schránok.

To, že sa chystá útok na Slovensko.sk, pripustil pre zive.sk šéf Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) Norbert Molnár. Do e-schránok bude štát firmám posielať dôležité dokumenty. Jedine živnostníci môžu ako jediní drobní podnikatelia aj naďalej komunikovať so štátom rokmi overenou papierovou formou.

Podnikateľovi sa v schránke môže ocitnúť pokuta

"Termín elektronickej komunikácie so štátom sa posúvať nebude. Od 1. júla 2017 budú všetkým právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri SR elektronické schránky aktivované automaticky a štátne a verejné orgány im do nich začnú doručovať rozhodnutia a iné písomnosti,“ povedala Janka Burdová, hovorkyňa Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Podnikateľovi sa v schránke môže ocitnúť napríklad pokuta za zle vyplnené daňové priznanie. To sa podľa zákona považuje za doručené hneď po tom, čo sa ocitne v elektronickej schránke. Od tohto dátumu začínajú plynúť lehoty na podanie odvolania alebo zaplatenie pokuty.

Ak podnikateľ o udelení pokuty nebude vedieť pre ignorovanie elektronickej schránky, môže mu v krajnom prípade už o tri mesiace klopať na bránu firmy exekútor. "Navyše elektronické schránky slúžia len na doručenie a nie uloženie úradných rozhodnutí. Systém preto po prekročení kapacity automaticky maže najstaršie správy. Ak si podnikatelia dovtedy dokumenty neuložia, môžu mať v budúcnosti veľké problémy, napríklad pri dokladovaní platného stavebného povolenia,“ upozornil Henrich Simonics, predseda predstavenstva IT spoločnosti Dokumenta. Na prihlásenie štatutári firiem potrebujú elektronický občiansky preukaz s čipom, čítačku, počítač s prístupom na internet a aktivovaný musí byť aj bezpečnostný osobný kód. Do firemného počítača si tiež treba nainštalovať špeciálny softvér, potrebný pre bezproblémovú online komunikáciu.

IT odborník upozorňuje, že jednoduché nie je ani ukladanie samotných dokumentov

Podľa úradov je v prvom rade hlavne v záujme podnikateľov zálohovať dôležité dokumenty. "Úrad vlády prostredníctvom modulu elektronických schránok pri dosiahnutí úrovne 80 percent úložnej kapacity elektronickej schránky zasiela majiteľovi elektronickej schránky notifikáciu, v ktorej ho na blížiace sa naplnenie upozorňuje. Ak naplnenie e-schránky presiahne úložnú kapacitu, odstránia sa najstaršie prečítané správy a notifikácie. Je teda na majiteľovi e-schránky, aby si dôležité dokumenty zálohoval,“ povedala Lucia Maková, hovorkyňa NASES. Celková kapacita štátom zriadenej elektronickej schránky je 1 GB a na dvojnásobok úložnej kapacity sa dá rozšíriť za ročný poplatok vo výške 10 eur.

IT odborník upozorňuje, že úplne jednoduché nie je ani ukladanie samotných dokumentov. "Nie všetci štatutári musia vedieť, že im nestačí uložiť PDF súbor, ale archivovať treba originál elektronického úradného dokumentu. Podnikatelia v praxi musia uložiť XML súbor so všetkými prílohami vrátane elektronických podpisov a platných časových pečiatok,“ uviedol Simonics. Navyše platnosť elektronického podpisu sa pohybuje od dvoch do piatich rokov. "Potom ho treba predlžovať. Ak sa tak nestane, podnikateľovi v prípade súdneho sporu neuznajú pravosť ním predložených elektronických dokumentov, lebo bez platného elektronického podpisu ich hocikto mohol sfalšovať,“ dodal Simonics. Štát upozorňuje, že originály rozhodnutí sú uložené aj v štátnych archívoch a v prípade problémov si ich podnikateľ môže vypýtať priamo od konkrétneho úradu.

Štát zároveň verí, že podnikatelia po preštudovaní verejne dostupných návodov zvládnu relatívne komplikované ukladanie elektronických dokumentov. "Na portáli Slovensko.sk sú zverejnené návody a postupy na uľahčenie situácií, ktoré môžu nastať pri práci s elektronickými schránkami. Podnikateľom odporúčame, aby si ich vo svojom záujme pozreli,“ reagovala Maková. NASES tiež organizuje pravidelné školenia na zvládnutie elektronickej komunikácie so štátom. Úradníci ďalej vedia podnikateľom poradiť prostredníctvom telefonickej linky alebo webového formulára. Obidva kontakty sa nachádzajú na webovej schránke www.slovensko.sk.

Pôvodne štát plánoval spustiť online komunikáciu s firmami už od 1. augusta 2015. Následne pre neochotu podnikateľov vybaviť si všetky potrebné doklady prišlo k trom odloženiam štartu a konečný termín bol stanovený na 1. júl 2017. Samotnú elektronickú e-schránku štát automaticky zriadil všetkým podnikateľom na doméne Slovensko.sk.