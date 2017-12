NDS chystá súťaže na časť obchvatu Prešova a na úsek R2 pri Mýtnej

V prvom prípade to predpokladá do 29. decembra tohto roka a v druhom do 31. januára 2018. Vyplýva to z predbežných oznámení o príprave tendrov zverejnených vo štvrtok vo Vestníku verejného obstarávania.

Podmienkou začatia súťaží je schválenie financovania oboch projektov zo štátneho rozpočtu, a to zatiaľ stále chýba. Minister dopravy Arpád Érsek nedávno sľuboval, že súťaže na oba spomínané úseky budú vyhlásené do konca tohto roka. Generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin hovoril o termínoch koncom tohto, resp. začiatkom budúceho roka s podmienkou zabezpečenia peňazí.

„Ministerstvo dopravy už požiadalo rezort financií o zabezpečenie finančného krytia na oba tieto úseky. Keďže podľa našich predpokladov bude väčšinu budúceho roka prebiehať na tieto úseky súťaž a rezort dopravy vyrokoval zvýšenie zdrojov zo štátneho rozpočtu, bolo možné odštartovať procesy, ktoré povedú k vypísaniu súťaží na tieto projekty,“ informovalo vo štvrtok ministerstvo agentúru SITA. Pred samotným vypísaním súťaží chce rezort potvrdiť finančné krytie.

„NDS v oboch prípadoch čaká na potvrdenie finančného krytia. Súťaže bude možné vypísať iba v prípade, že bude odsúhlasené finančné krytie stavieb,“ potvrdila pre agentúru SITA hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Oba úseky by mali mať plný profil, teda po štyri jazdné pruhy. Celkové odhadované investičné náklady na prvú etapu severného obchvatu Prešova na R4 v dĺžke 4,3 kilometra podľa údajov NDS sú 222,25 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), z toho stavebné práce 192,36 mil. eur. Pre úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce v dĺžke 13,5 km predstavujú celkové náklady 125,59 mil. eur bez DPH, z toho predpokladaná hodnota stavebných prác 112 mil. eur.

Uvedené očakávané sumy sa ešte môžu zmeniť. „Pre oba projekty vzíde predpokladaná hodnota stavebných prác z rokovaní s ministerstvom financií,“ uviedla Michalová. „Pre R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce je predpokladaná lehota výstavby 24 mesiacov. Dostavbu úseku cesty R4 predpokladáme do 44 mesiacov od začatia prác,“ priblížila Michalová.

Obidva úseky sú súčasťou plánovaných deviatich prioritných stavieb NDS. Verejné obstarávania na výstavbu ôsmich úsekov rýchlostných ciest a rozšírenie časti diaľnice D1 pri Bratislave by mali byť vyhlasované postupne do roku 2019. Odhadované celkové náklady na deväť úsekov v dĺžke 90,5 km dosahujú 1,742 mld. eur, z toho na stavebné práce 1,478 mld. eur. V prvom polroku budúceho roka by sa mala začať súťaž na druhú etapu severného obchvatu Prešova na R4 (10,2 km) a na prvú etapu rozšírenia D1 v úseku Bratislava – Triblavina (3,5 km).