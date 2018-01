Mayová nechce platiť za prístup na finančný trh EÚ

Zdroje BBC ale tvrdia, že keby vláda predsa len chcela do rozpočtu EÚ za prístup zaplatiť, banky a finančné spoločnosti by zvážili, že na to vláde prispejú.

Mayová popoludní prijala vo svojom úrade v Downing Street spoločne s ministrom financií Philipom Hammond 15 vysoko postavených činiteľov finančného sektora, vrátane generálnych riaditeľov bánk Barclays, Deutsche Bank, HSBC alebo európskej pobočky Goldman Sachs.

Finančný sektor sa už dlhú dobu zasadzuje o zabezpečenie prechodného obdobia po marci 2019, kedy má Británie z EÚ vystúpiť, aby sa zabránilo zmätkom spojeným s novými obchodnými vzťahmi s EÚ.

Vystúpenie z jednotného trhu znamená pre tieto spoločnosti stratu bezbariérového prístupu na európsky kontinent z Británie. Mnoho podnikov sa pripravuje na takzvaný brexit tým, že sa usilujú o bankovú licenciu v iných európskych krajinách a plánujú presunúť svoje aktivity a tým aj pracovné miesta do finančných centier na starom kontinente.

Stretnutie sa uskutočnilo po zverejnení článku agentúry Bloomberg, ktorá naznačila, že Nemecko má v úmysle dať Británii jasne najavo, že prístup na európsky finančný trh nebude mať zadarmo. Možnosť, že by Londýn za prístup platil, ale Mayovej úrad tvrdo odmietol. „Nebudeme platiť za prístup na trh,“ povedal jeden z hovorcov premiérky, ktorého citovali agentúry AFP a Reuters. Minister financií Hammond pritom podľa Bloombergu pripustil, že o tom bude rokovať.

Pokiaľ ale bude vláda ochotná do rozpočtu EÚ za bezbariérový prístup na jednotný trh predsa len zaplatiť, potom britské banky a finančné spoločnosti zvážia, že by jej na to prispeli. Serveru BBC to oznámilo niekoľko zdrojov z odvetvia. Finančný sektor o takejto možnosti síce nahlas nehovorí, podľa zdrojov ale pripúšťa, že stratiť bezproblémový prístup na najväčší svetový trh alebo musieť svoje aktivity znova trieštiť, by bolo horšie.