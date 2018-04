Najprv pôdu prenajmú, potom ju chcú späť z noci na ráno

Teraz, keď sa zakladá nová úroda, sa rozhorel zápas o pôdu medzi malými hospodármi a veľkými podnikmi s novou silou. Niektorí farmári pritom nerešpektujú platné právo a vykladajú si ho po svojom.

Jeden z konfliktov sa odohráva na poliach Agro družstva Staré so sídlom v Zbudzi v okrese Michalovce. Toto družstvo hospodári na 1¤760 hektároch poľnohospodárskej pôdy, ktorá patrí jeho podielnikom, ale aj iným fyzickým osobám. V apríli dvaja z nových roľníkov – otec s budúcim zaťom – vysiali do 31-hektárového bloku obhospodarovaného družstvom jarný jačmeň na výmere 4,5 hektára. Problém je v tom, že družstvo má pôdu od vlastníka pôdy, ktorý sa rozhodol súkromne hospodáriť, riadne prenajatú na desať rokov až do roku 2024.

"Zmluvy sa v právnom štáte majú ctiť, niektorí vlastníci si však myslia, že právo sem, právo tam. Keď sa oni rozhodnú gazdovať, podnik im pôdu, ktorú prenajali, musí okamžite vydať. Nemusí, právo je na našej strane,“ hovorí predseda Agro družstva v Starom Ladislav Kočerha a dodáva, že napriek viacerým rokovaniam sa s farmárom nevedia dohodnúť.

Konflikt sa odohráva podľa klasického scenára. Na obsiate pole privolali policajtov, spísal sa záznam, padlo trestné oznámenie. A v najbližších dňoch hon, do ktorého vstúpil farmár, chcú družstevníci obsiať sójou. Vrátane vykolíkovanej parcely, ktorú už obsadil jej majiteľ, čo ju predtým v roku 2015 prenajal družstvu.

Som súkromník, kto je viac

Predseda družstva napísal o tom, čo sa stalo, ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriele Matečnej. Tá by sa na budúci týždeň mala stretnúť nielen s malými farmármi, ale aj s predstaviteľmi ostatných, teda aj veľkých poľnohospodárskych podnikov.

Ladislav Kočerha v liste ministerke, ktorý poslal aj denníku Pravda, okrem iného napísal, že "veci, ktoré sa v poslednom čase stali, sa týkajú všetkých poľnohospodárov. Najväčšia pozornosť sa však venuje drobným a malým farmárom. Vôbec netvrdím, že nemajú problémy, ale aj medzi nimi sú takí malí poľnohospodári, ktorí sa skrývajú za skutočne postihnutých.“ Kočerha priblížil, že v družstve, ktoré chová 220 kusov dobytka, pracuje 25 ľudí, živiteľov rodín. "Pôdu riadne obhospodarujeme, načas platíme všetky faktúry, nájomné vlastníkom pôdy, dane obciam. Nikomu nič nedlhujeme, ale nedá sa hospodáriť tak, že niekto nerešpektuje svoje záväzky, ktoré vyplývajú z nájomnej zmluvy.“

Na to, aby prestala platiť nájomná zmluva, by musel byť závažný dôvod. Napríklad užívateľ neplatí nájomné alebo na pôde riadne nehospodári. Pôdu užívateľ vydáva až po zbere úrody a nie takpovediac v polčase poľnohospodárskeho roka. Družstvo v Starom pozemok v jeseni vyvápnilo, zoralo a teraz presvedčené, že koná v súlade s právom, ide zasiať sóju.

Kočerha pripomenul, že Agro družstvo nepatrí medzi podniky, ktoré gazdujú naoko a berú dotácie. "Nie sme Agro Porúbka, na základe ktorej si teraz niektorí utvárajú mienku o poľnohospodá­roch.“ A na margo nových gazdov podotkol, že posielajú na družstvo pod rôznymi zámienkami jednu odbornú kontrolu za druhou, pričom sami nedodržiavajú pravidlá riadnej hospodárskej praxe.

Prípad Agro družstva Staré odhaľuje mnohé z problémov, ktoré zaťažujú vzťahy medzi malými a veľkými poľnohospodármi. Patrí k ním aj užívanie pôdy nezistených vlastníkov. Aj na tejto pôde, ktorú má Agro družstvo prenajatú od Slovenského pozemkového fondu do konca roku 2019, chce hospodáriť farmár. Po dlhých rokoch sa mu podarilo pôdu v rozvetvenej rodine "predediť“ s tým, že časť z príbuzných súhlasí, aby na pôde gazdoval. Zápis do katastra sa však uskutočnil v januári. Vydať pôdu, ide opäť o 4,5 hektára, na požiadanie okamžite, jednoducho nejde, taká je platná legislatíva.

A ešte je tu otázka, ako sa bude farmár dostávať na pole, ktoré je uprostred väčšinového družstevného chotára? Vraj tak ako družstevníci – po existujúcich poľných cestách, považuje ich za obecné. Nie sú však obecné, ale ako súčasť pozemkov ich má prenajaté od konkrétnych majiteľov Agro družstvo. Zdá sa, že dozrieva ďalší konflikt.

Ako skoncovať s chaosom

Spor, ktorý rieši družstvo v Starom, nie je ojedinelý. "Snažíme sa s malými farmármi dohodnúť, ale s niektorými jednoducho nejde nájsť spoločnú reč. Vykrikujú, že súkromné vlastníctvo je na prvom mieste, bolo by sa však treba zároveň pozrieť, ako niektorí zo zapálených farmárov hospodária na vrátených pôdach, o ktoré sme sa riadne celé desaťročia starali. Zdevastujú ich v priebehu niekoľkých rokov, žijú z podstaty, ktorú vytvorili družstevníci,“ pripomína jednu z čŕt súčasného gazdovania Kočerha.

Ministerku požiadal, aby pri stretnutí s poľnohospodármi počúvala pozorne obe strany, lebo to vyzerá tak, že „družstvá treba zlikvidovať a perspektívny je len malý farmár. Za takýchto sa na Slovensku považujú hospodári od 1 do 100 hektárov, sú však aj takí súkromne hospodáriaci roľníci, ktorí majú väčšiu výmeru na hlavu ako v družstvách,“ poukazuje na oveľa pestrejšiu vlastnícku štruktúru, ako sa opisuje v zjednodušených mediálnych výstupoch, Ladislav Kočerha. Muž, ktorý celú profesionálnu kariéru po skončení VŠP v Nitre (1987) odpracoval v jednom družstve a posledné štyri roky je jeho predsedom, tvrdí, že "treba napraviť krivdy, ktoré sa stali malým farmárom, a potrestať vinníkov“. Jedným dychom však dodáva, že „prichodí mať jeden meter na všetkých poľnohospodárov, bez ohľadu na to, akú formu podnikania na pôde reprezentujú. Meradlom má byť to, ako sa na poliach a farmách hospodári s prínosom pre celú spoločnosť“.

Kočerha sa zamýšľa aj nad tým, kto vlastne bude nakupovať poľnohospodársku produkciu od malých farmárov. Pýta sa, či ju pôjdu predávať na rínok ako babičky v noši? Pripomína, že nie sú vybudované odbytové kanály, hlavným odberateľom sa stáva nie upadajúci domáci spracovateľský priemysel, ale poľskí obchodníci. "Budovať poľnohospodárstvo spôsobom – zoberte si pôdu, hospodárte, hoci vám chýba vzdelanie a skúsenosti, sa nedá. Všetko je to príliš živelné a chaotické,“ uzatvára Ladislav Kočerha.