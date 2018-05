Namiesto obchodnej vojny chcú Čína a USA viesť dialóg

Čína a Spojené štáty dosiahli zhodu v niektorých oblastiach ich obchodného sporu. Stále sú tu však relatívne veľké nezhody v iných oblastiach. Uviedla to v piatok tlačová agentúra Nová Čína s odvolaním sa na informácie ministerstva obchodu, podrobnosti však neposkytla. Obe strany sa podľa nej zaviazali vyriešiť obchodné spory prostredníctvom dialógu.

Podľa Novej Číny zástupcovia oboch krajín rokovali o zvýšení vývozu USA do Číny, obchodovaní so službami, ochrane práv duševného vlastníctva a o tom, ako vyriešiť používanie ciel a necolných opatrení, teda iných opatrení ako je clo, ktoré obmedzujú obchod medzi krajinami.

„Obe strany si uvedomujú, že v niektorých otázkach existujú stále veľké rozdiely a že musia pokračovať v práci, aby dosiahli ďalší pokrok,“ povedal po stretnutí čínsky vicepremiér Liou Che. Teraz by mal byť vytvorený postup pre ďalšie rokovania o príslušných témach.

„Doterajšie krátke správy naznačujú, že zatiaľ neexistujú konkrétne kroky, ktoré by bolo možné podniknúť na zmiernenie obchodného napätia. V tomto ohľade rokovania (medzi Čínou a USA) nezmierňuje obavu ohľadom rastu regiónu,“ komentoval výsledky stratég Commonwealth Bank of Australia Andy Ji. Hlavný konzultant spoločnosti Agriculture Consultancy Shanghai Li čchiang však označil správy v zásade za víťazstvo, pretože je to lepšie ako obchodné vojna.

Americký minister financií Steven Mnuchin novinárom po stretnutí povedal, že rokovania s čínskymi predstaviteľmi boli veľmi dobré. Viac sa však nechcel k situácii vyjadrovať.

Americký prezident Donald Trump kritizuje Čínu za údajné krádeže amerického duševného vlastníctva a vysoké obchodné prebytky. Hrozí, že zavedie clá na dovoz čínskeho tovaru do USA v hodnote okolo 150 miliárd dolárov ročne. Peking už predstavil svoje plány na odvetné opatrenia a na finančných trhoch panujú obavy, že spor prerastie v obchodnú vojnu medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.

Denník The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na dokumenty vydané pred rokovaním uviedol, že americká delegácia žiadala Čínu, aby znížila obchodný prebytok so Spojenými štátmi do roku 2020 o 200 miliárd USD a znížila clá na všetky produkty na úroveň, ktorá nebude prekračovať výšku ciel uvalených Spojenými štátmi. Delegácia tiež požiadala Čínu, aby zastavila dotácie pre vyspelú technológiu. Podľa WSJ čínski predstavitelia považujú návrh za nepoctivý.

Trump už skôr žiadal Čínu, aby znížila prebytok obchodu s USA zo súčasných 375 miliárd USD o 100 miliárd USD, napísali agentúry AP a Reuters.