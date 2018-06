Merkelová a Macron sa dohodli na rozpočte eurozóny

Nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron sa stretli na zámku Meseberg severne od Berlína. Stretnutie bolo súčasťou príprav summitu lídrov Európskej únie (EÚ), ktorý sa bude konať 28. a 29. júna. Dohodli sa na vytvorení rozpočtu eurozóny, ktorý by mal podporiť ekonomickú konkurencieschop­nosť regiónu.

Podľa Macrona by rozpočet mal byť funkčný už v roku 2021. Plán však neobsahuje žiadne ďalšie detaily. „Otvárame novú kapitolu,“ povedala Merkelová po rokovaniach, ktorých výsledkom je 8-stranová deklarácia s názvom Obnova európskych sľubov bezpečnosti a prosperity.

Merkelová uviedla, že rozpočet sa bude používať na posilnenie ekonomickej konvergencie v rámci eurozóny, ktorá sa takmer rozpadla v dôsledku dlhovej krízy, ktorá región zasiahla v roku 2009. „Vieme, že hospodárska a menová únia môže zostať neporušená, len ak konvergujú ekonomické politiky,“ povedala Merkelová a dodala, že reforma eurozóny bola najťažším bodom rokovaní, ktoré sa dotkli aj zahraničnej a obrannej politiky a imigrácie.

„Bude to reálny rozpočet s ročnými príjmami a výdavkami,“ uviedol Macron. „Toto je politický záväzok, ktorý sme prijali spoločne a ktorý bude vyžadovať technickú prácu na ministerskej úrovni do konca roka, a potom ďalší rok zmenu zmluvy.“ Dodal, že na veľkosti rozpočtu a detailoch jeho financovania sa ministri dohodnú do konca tohto roka.