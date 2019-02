VIDEO: Rezne z mäsa z poľského bitúnku vraj chutili

Časť z mäsa dodaného v poslednej dobe z pochybného poľského bitúnku, kde zabíjali chorý dobytok, sa na Slovensku už zjedla. Na Slovensko sa dostalo až 2 000 kilogramov mäsa z inkriminovaného bitúnku, z toho do verejného stravovania vrátane škôl 520 kilogramov.

VIDEO: Chamtivosť nepozná národnosť, konštatuje Jozef Sedlák z denníka Pravda a pripomína viaceré škandály s potravinami, ktoré znechutili európskych spotrebiteľov.

Presne 113 kilogramov podozrivého mäsa z Poľska skončilo v Trenčianskom kraji v jedenástich reštauráciách a jednej škole. Študentom Dopravnej akadémie v Trenčíne dodali 31 kilogramov poľského mäsa a z tohto množstva ešte v polovici mesiaca kuchárky pripravili rezne so zemiakovou kašou a s uhorkou. Žiaden z 325 tínedžerov, ale ani učiteľky či kuchárky, ktoré mäso zjedli, nepociťovali zdravotné ťažkosti a kuchárky hovoria, že mäso na pohľad, dotykovo ani vôňou rozhodne nepôsobilo ako zdravotne nevyhovujúce.

Mäso do školy už približne desať rokov vozí mäsiarstvo u Urbánka, čo je známe trenčianske mäsiarstvo. Vedenie školy vraví, že dosiaľ s touto firmou nemali nikdy ani jednu negatívnu skúsenosť, práve naopak, kým mäso od predchádzajúcich dodávateľov bolo často šľachovité či bolo z neho veľa odpadu, mäso od Urbánka sa vyznačuje výbornou kvalitou. „My kupujeme vždy len čerstvé mäso, nikdy nie zmrazené,“ vysvetlil zástupca riaditeľky školy Radko Fábik.

V Trenčíne hovädzinu dočasne stopli

Pri čerstvom mäse môžu totiž kuchárky vidieť, ak by vykazovalo známky nekvality. „Orientujeme sa na domácich dodávateľov, ktorí nám vedia zabezpečiť mäso tak, aby sme ho mali hneď po porážke čerstvé u nás, teda aby neprešlo cez ďalšie reťazce. Aj preto uzatvárame zmluvy s lokálnymi slovenskými dodávateľmi, ktorí sú najbližšie pri nás,“ dodal Fábik. „V rámci Trenčína je to vychýrené mäsiarstvo, čo sa kvality týka. Keď sme v minulosti odoberali mäso z inej firmy, nebolo tak dobre opracované, boli tam veľké nedostatky. Takto sa deťom na tanieri neobjavuje mäso, ktoré by bolo šľachovité alebo mastné,“ vysvetlila aj riaditeľka školy Eva Holomková.

Vedenie školy nemá dôvod zmeniť dodávateľa, ak mu tak nenariadi hygiena. „To mäso je skonzumované, kto teraz zistí, že tá várka bola z vadných býkov? Na toto musí dať odpoveď hygiena. Pokiaľ kvôli tomu hygiena prevádzku zatvorí, my sa budeme musieť prispôsobiť,“ uzavrel Fábik.

To, že mäso v škole aj v reštauráciách bolo z Poľska, je jasné, nikto však netvrdí, že práve toto mäso bolo aj nevyhovujúce alebo pokazené. Kuchárky v škole tvrdia, že každé mäso, ktoré im prejde rukami, vedia skontrolovať vizuálne. Ak by sa im nepozdávala konzistencia, vôňa alebo farba, okamžite by takéto mäso vrátili. Zatiaľ však ani raz k takému kroku pristúpiť nemuseli. Aj toto konkrétne mäso bolo na pohľad úplne v poriadku a žiaden stravník nemal po jeho konzumácii nijaké zdravotné ťažkosti.

Riadditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmila Bučková Autor: Pravda, Tatiana Michalková

Podľa riaditeľky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmily Bučkovej skončilo v rámci Trenčianskeho kraja celkovo v reštauráciách a v škole 113 kilogramov podozrivého mäsa. „Ten pôvod je tam aj poľský, aj slovenský. Prevádzka pána Urbánka je jednou z prevádzok, kam bolo distribuované aj poľské mäso. Čo sa týka pôvodu, z ktorej prevádzkarne v Poľsku to mäso pochádzalo, túto informáciu my nemáme,“ uviedla Bučková. Dané mäso napokon naservírovali deťom iba v jedinej škole, a to 16. januára. Podľa Bučkovej je už väčšina podozrivého mäsa skonzumovaná, ale to, čo ľudia jedli, malo senzoricky vyhovovať.

Mäsiarstvo: Sme odkázaní aj na mäso z cudziny

Konateľ spoločnosti z Hornej Stredy, ktorá vlastní.mäsiarstvo u Urbánka, Juraj Jánsky zdôrazňuje, že ich firma obchoduje čestne a musia veriť, že schválení obchodníci pracujúci pod miestnou veterinárnou kontrolou konajú obdobne. Podľa neho ich predajňu zásobujú len slovenským mäsom a mäso dokupujú iba v nevyhnutnej miere, a to od certifikovaných predajcov.

„Výrobné firmy ako naša, aby vedeli vybavovať objednávky pre segment gastra, sú odkázané na dokupovanie mäsa, nielen z Poľska, ale aj z iných členských štátov Európskej únie. Každá dodávka mäsa je kontrolovaná a dodaná s veterinárnym sprievodným listom a dokladmi preukazujúcimi pôvod mäsa. Slovensko vyprodukuje 1/3 spotreby mäsa a zvyšok je z dovozu,“ stojí v stanovisku Jánskeho. Ten zdôrazňuje, že momentálne ide o preverovanie jednej konkrétnej dodávky hovädzieho mäsa z 15. januára, ktorá bola tiež dodaná s riadnymi sprievodnými dokladmi od schváleného a certifikovaného dodávateľa z Poľska. „Podľa údajov v sprievodných dokladoch bolo mäso dodané do našej prevádzky od iného dodávateľa, ako je medializovaný bitúnok. Na základe vzniknutej situácie sme okamžite zastavili všetky dodávky mäsa z Poľska,“ uzatvára J. Jánsky.

K informáciám o mäse z Poľska, ktoré skončilo v Trenčíne, zaujalo stanovisko aj vedenie mesta. Ešte vo štvrtok večer 31. januára vydal prednosta Mestského úradu v Trenčíne pokyn pre jedálne materských a základných škôl v meste, aby nevarili a nepodávali deťom hovädzie mäso až do odvolania.

„Mäsiarstvo u Urbánka je jedným z dodávateľov mäsa do detských škôl a škôlok. Spojili sme sa s veterinárnou správou a hygienou a sme s nimi v kontakte. Zatiaľ nie je dôvod na žiadnu paniku. Šéfka hygieny ocenila naše rozhodnutie s tým, že preverujú pôvod mäsa a jeho stav a výsledky preverovania nám oznámia. Zatiaľ nemáme žiadne informácie ani hlásenia, že by vznikli u stravníkov akékoľvek komplikácie z podávanej stravy. Čo sa týka otázky o tom, či budeme zvažovať v budúcnosti spoluprácu so spomínaným dodávateľom, je v tejto chvíli pre nás predčasná. Riešiť ju budeme až po ukončení preverovania,“ povedala hovorkyňa primátora mesta Erika Ságová.