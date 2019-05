Čo chcú firmy z USA od Slovenska? Pristrihnúť krídla odborom, cudzincov na prácu

S predstaviteľmi Lockheedu Martin, IBM, AT&T či U.S. Steel sa Pellegrini stretol počas svojej cesty v USA. „Existuje ustanovenie nášho Zákonníka práce, ktoré veľmi uľahčuje založiť odborové organizácie, ak sa len pár zamestnancov dohodne. Obávajú sa, že to vnesie do kolektívnych vyjednávaní neštandardné procesy. A my na Slovensku vnímame, že existujú nápady ako využiť túto situáciu. Je to relevantný argument,“ povedal Pellegrini na margo výsledkov rokovania.

Okrem toho mu americkí zamestnávatelia hovorili, že je komplikované zohnať kvalifikovanú pracovnú silu. Preto ich potešilo, že vláda uľahčila prijímanie zamestnancov z iných krajín.

„Samozrejme, hovorili aj o tom, že nie je dobré, keď sa počas roka zmení zákon tak, že ešte bude mať ekonomický dopad v tom istom roku. Nedokážu zmeniť rozpočty a úplne ľahko sa prispôsobiť,“ priznal premiér.

K postaveniu odborov na Slovensku sa vyjadril aj šéf U.S. Steel Košice James E. Bruno. Priznal, že odbory v košickom závode sú silné, ale majú s nimi dobré vzťahy. Firma sa podľa neho snaží robiť všetko pre to, aby spolu dobre vychádzali. „Myslím si ale, že môžeme pracovať s vládou na tom ako nájsť cestu, aby firmy mohli rásť a zároveň, aby mali zamestnanci dobré podmienky. Všetko je o nájdení rovnováhy,“ povedal pre slovenské médiá.

Pellegrini zhodnotil rokovanie ako dobré, vládla na ňom pozitívna atmosféra. „Tieto firmy sú spokojné so svojimi aktivitami na Slovensku. Mnohé z nich plánujú pokračovať v rozvoji svojich aktivít a dokonca možno zvyšovať počet pracovných miest,“ dodal. Ocenil, že na pôde slovenského veľvyslanectva sa zišiel „zdravý mix“ – od predstaviteľov zastupujúcich ťažký priemysel až po poskytovateľov služieb ako Amazon.

So zástupcami amerických spoločností, ktoré pôsobia na Slovensku, sa Pellegrini zišiel počas svojej cesty v USA. V piatok o 13:45 (19:35 stredoeurópskeho času) ho prijme americký prezident Donald Trump. Témami rokovania budú otázky obrany, obchodu, ale aj energetická bezpečnosť.