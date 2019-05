Rusko odčerpá z Družby v Bielorusku milión ton špinavej ropy

V rozhovore s novinármi to v piatok podľa agentúry TASS oznámil podpredseda ruskej vlády Dmitrij Kozak. Týmto spôsobom bude z Družby odstránený zhruba jeden milión ton ropy. Otáznik ale stále visí nad kontaminovanú ropou v Poľsku a Nemecku, uviedla agentúra Reuters.

Dodávky ruskej ropy ropovodom Družba boli zastavené koncom minulého mesiaca, pretože sa zistilo, že ropa obsahuje nadlimitné množstvo organického chloridu. Ten sa využíva pri ťažbe ropy, pred vstupom do ropovodu však musí byť z ropy odstránený, pretože môže poškodiť zariadenie rafinérií. Znečistených bolo približne päť miliónov ton ropy.

Agentúra Reuters s odvolaním sa na informované zdroje vo štvrtok uviedla, že Rusku sa podarilo z ropovodu Družba dostať dva milióny ton kontaminovanej ropy. V ropovode tak stále zostáva okolo troch miliónov ton znečistenej suroviny. Zhruba dva milióny ton sú v Rusku, Bielorusku a na Ukrajine. V Poľsku a Nemecku je v ropovode ďalší zhruba jeden milión ton.

Odčerpaním jedného milióna run ropy v Bielorusku má byť vyčistené potrubie na celom jeho území ku hranici s Poľskom. Do 10. júna by Rusko malo doriešiť problém s Poľskom, kde je podľa Kozaka treba odčerpať štyrikrát menej kontaminovanej suroviny.

Podpredseda bieloruskej vlády Sergej Rumas podľa Reuters uviedol, že Rusko potvrdilo pripravenosť kompenzovať škody spôsobené znečistením ropy v ropovode Družba.

Ropovod Družba sa v Bielorusku rozdeľuje na dve vetvy – severná vedie do Poľska a Nemecka, južná potom cez Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Českej republiky. Kapacita ropovodu je až jeden milión barelov ropy denne a zatvorenie potrubia Rusko stojí 80 miliónov dolárov denne.