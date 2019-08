Mor ošípaných sa našiel v ďalšej obci, infikované zvieratá idú na porážku

„Situáciu zvládame dobre, nie je tam priemyselná výroba,“ povedal Bíreš s tým, že problém sa darí držať v infikovanej zóne. „Je to veľká výzva pre komerčných chovateľov, pretože vírus sa šíri všetkými možnými spôsobmi,“ uviedol šéf ŠVPS. Hlavným zdrojom šírenia nákazy sú podľa neho diviaky. V súvislosti so zberom kukurice upozornil na ich zvýšený výskyt v kukuričných poliach a vyzval poľnohospodárov a poľovníkov na súčinnosť pri zbere kukurice a love diviačej zveri.

Kukurica by sa štyri mesiace po zbere z preventívnych dôvodov nemala požívať ako krmivo. „Od stredy začneme distribuovať chladiace boxy pre poľovníkov, ktorí budú do nich dávať ulovenú zver,“ priblížil Bíreš. V nedeľu sa prídu experti Európskej komisie oboznámiť so situáciou s africkým morom ošípaných na Slovensku.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) upozorňuje, že podcenenie ochranných opatrení nariadených veterinármi zvyšuje riziko zavlečenia nákazy do ďalších lokalít na Slovensku. Len dôsledné dodržiavanie veterinárnych nariadení môže podľa komory ochrániť veľké chovy ošípaných na Slovensku, ktoré držia 38-percentnú sebestačnosť v produkcii slovenského bravčového mäsa. Komora vyzýva aj všetkých veľkochovateľov, aby denne kontrolovali, či všetci pracovníci v chovoch dodržiavajú veterinárne opatrenia a znižujú riziko zavlečenia nákazy. Poľovníkov zároveň vyzvala, aby v maximálne možnej miere znižovali počet diviakov a okamžite pristúpili k ich lovu aj zakázaným spôsobom.