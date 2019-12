Búranie skeletu nemocnice na Rázsochách ide podľa plánu

„Proces verejného obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie a medicinálneho návrhu novej univerzitnej nemocnice na Rázsochách tak môže pokračovať,“ konštatovala Eliášová. Rada Úradu pre verejné obstarávanie zamietla odvolanie voči rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie, ktorým boli námietky od jedného z uchádzačov už zamietnuté.

V polovici augusta odštartovali búracie práce skeletu nemocnice na Rázsochách. Ich cena by mala podľa ministerstva zdravotníctva dosahovať 10 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Samotným búracím prácam predchádzali prípravné činnosti. Odstraňovanie stavby má potrvať približne deväť mesiacov. Po skončení búracích prác a odstránení skeletu nemocnice bude nasledovať výstavba novej. Premiér Peter Pellegrini pri oficiálnom začatí prác vyzval lekárov, ktorí chcú robiť špičkovú medicínu a výskum, aby nepodľahli tlaku, ktorý na nich možno bude vyvíjaný, a neodišli z fakultných nemocníc do súkromnej novovybudovanej nemocnice. „Aj týmto počinom im dávame jasný signál, že už to dnes nie je len o slovách, ale o konkrétnych činoch. A Bratislava, hoci trochu neskôr, ale novú národnú, koncovú univerzitnú nemocnicu mať bude,“ povedal Pellegrini.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská konštatovala, že v Bratislave chýba koncová nemocnica, ktorá bude poskytovať špičkovú zdravotnú starostlivosť, výučbovú základňu a vedecko-výskumnú bázu. Ako informovala, v súčasnosti pripravujú projekt, ktorý bude obsahovať 653 lôžok. „Počítame s tým, že v budúcnosti by tu mohlo vyrásť ďalších 500 lôžok, aby spĺňala komplexnosť, aby na jednom mieste dostali pacienti to, čo majú dostať,“ povedala.