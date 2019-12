Richter: V štátnej správe musia byť adekvátne platy

Štátna správa nemôže byť "odpadovým košom" na ľudí, ktorých by neprijala súkromná sféra. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) po pondelňajšom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR v súvislosti so zvyšovaním platov ľuďom v štátnej a verejnej správe v roku 2020 o 10 %.