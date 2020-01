Lemikon opäť žaluje Tipos o 33 miliónov

Takmer dvadsať rokov starý súdny spor sa vďaka podaniu mimoriadneho opravného prostriedku, takzvaného dovolania, znovu ocitol na Krajskom súde v Bratislave. "Lemikon Limited sa dovolaním domáha zmeny rozsudku a to tak, že žiada, aby bola spoločnosť Tipos zaviazaná na úhradu sumy vo výške 33 302 785,60 eura spolu s príslušenstvom a trovami konania,“ povedal pre denník Pravda hovorca spoločnosti Tipos Rastislav Čépe.

Kauza opäť ožila pred dvoma mesiacmi aj videom. Na ňom v rozhovore plnom vulgarizmov bývalý minister financií Ján Počiatek žiadal vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku o podporu pre jeho kroky ohľadne Tiposu.

Podľa informácií národnej lotériovej spoločnosti momentálne prvotné právne úkony v súvislosti s dovolaním vykonáva Krajský súd v Bratislave. Následne spis poputuje na stôl Najvyššieho súdu. Tam o celej kauze bude rozhodovať senát, ktorého členovia v minulosti ešte nerozhodovali o kauze Tipos.

"Dovolací súd rozhoduje o dovolaniach spravidla bez pojednávania. Pojednávanie môže nariadiť, ak to považuje za potrebné. Z tohto dôvodu tak bude na príslušnom senáte, či bude považovať za potrebné pre účely rozhodnutia o dovolaní pojednávanie nariadiť alebo nie,“ priblížil Čépe. Spoločnosť je podľa neho pripravená "naďalej obhajovať svoje práva a predkladať argumentáciu na podporu svojich tvrdení o neprípustnosti a nedôvodnosti podaného dovolania“.

Samozrejme, hrozí, že ak by Najvyšší súd dal za pravdu žalujúcej strane, Tipos bude musieť uhradiť vymáhanú sumu. Výsledkom by podľa Čépeho bolo ďalšie pokračovanie súdov. Spoločnosť Tipos by sa "voči uloženej povinnosti bránila a uplatňovala by si dostupné prostriedky právnej ochrany“, povedal Čépe. Z časového hľadiska by tak došlo k oddialeniu uzatvorenia celého sporu, dodal.

Spor starý dvadsať rokov

Celý spor sa na slovenských súdoch objavil už okolo roku 2000. V tom čase podala žalobu lotériová spoločnosť Športka, ktorá na súde slovenský Tipos obvinila z nelegálneho používania ochranných známok lotériových hier Športka, Šanca a Mates. V prospech žalobcu rozhodol v roku 2008 Najvyšší súd a vtedajší minister financií Ján Počiatek (Smer) sa spor rozhodol urovnať dohodou o vyplatení 2 miliárd korún (teda 66,39 miliónov eur). Peniaze mala zinkasovať cyperská spoločnosť Lemikon, ktorá získala pohľadávky spoločnosti Športka.

Kauza sa stupňovala po tom, čo štát uhradil prvú splátku v hodnote 483 miliónov korún (16 miliónov eur). Počiatek okamžite čelil obvineniam, že nebráni záujem Slovenska, ale súkromnej spoločnosti Lemikon. Exminister financií totiž nepožiadal generálneho prokurátora o podanie mimoriadneho dovolania, ktoré zabránilo vyplateniu peňazí napríklad v kauze Duckého zmenky. Počiatek vtedy svoje rozhodnutie obhajoval tým, že "presadil finančne najvýhodnejší variant pre daňových poplatníkov“.

Zásadné rozhodnutie súdu

Pre odpor verejnosti prvá vláda Roberta Fica v roku 2008 narýchlo zmenila zákony a zastavila vyplatenie zvyšnej sumy. Stalo sa tak na základe rozhodnutia vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, ktorý vďaka zmene legislatívy získal právomoc pozastaviť vykonateľnosť súdneho rozhodnutia.

Následne sa niekoľko rokov Tipos snažil právnymi krokmi kauzu zvrátiť a pripúšťal, že si bude späť nárokovať vyplatených 16 miliónov eur. Vlani v auguste napokon Tipos uspel na Najvyššom súde, ktorý žalobu voči Tiposu zamietol. V prípade, že bude verdikt právoplatný, môže Tipos vymáhať zaplatené peniaze od Lemikonu, aj keď sú pochybnosti o tom, či sa mu to v prípade schránkovej spoločnosti podarí.

Pred pár týždňami začala celá kauza v slovenskej spoločnosti opäť rezonovať. V médiách sa totiž objavilo video zachytávajúce rozhovor medzi Počiatkom a Trnkom. "Vôbec nezáleží na tom, čo je pravda, ale čo povieš,“ hovorí vo videu Počiatek. Trnka sa neskôr na tlačovej konferencii, kde oznamoval podanie mimoriadneho dovolania, ministra naozaj zastal. Presne v zmysle toho, čo mu na videu sľúbil.

Zadržaný a prepustený Trnka

Pred necelými dvoma týždňami zadržala polícia Dobroslava Trnku. Ten vo vyšetrovacej väzbe pobudol len jeden deň. Na základe rozhodnutia špeciálnej prokuratúry bol totiž už druhý deň na slobode. Trnka ešte predtým čelil vyšetrovaniu v súvislosti s nezverejnením nahrávky Gorila, ktorá opisovala korupčné praktiky počas Dzurindovej vlády.

"V predmetnej trestnej veci bolo zo strany dozorujúceho prokurátora preštudované uznesenie o vznesení obvinenia D. T., ako aj súvisiaci vyšetrovací spis, pričom bolo zistené, že v danom prípade nebola naplnená objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Vzhľadom na absenciu materiálnej podmienky väzby, ktorou je dôvodnosť trestného stíhania, neprichádza do úvahy posudzovanie existencie dôvodov väzby,“ uviedla hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

Prepustenie na slobodu ale neznamená, že neprišlo k spáchaniu trestnej činnosti. "Na margo medializovanej nahrávky ohľadne rozhovoru Trnku a niekdajšieho ministra financií Jána Počiatka v súvislosti s kauzou Lemikon je možné podľa prokuratúry hovoriť o existencii podozrenia z možného spáchania rôznej ekonomickej trestnej činnosti. Bude preto potrebné zo strany polície preveriť ekonomické vzťahy a ich účel v danej veci a v prípade zistenia relevantných skutočností vyvodiť zodpovedajúce právne kroky,“ povedala pre denník Pravda Tökölyová pred vyše týždňom.