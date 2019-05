VIDEO: Exprezident Schuster si to namieril z Talianska priamo k voľbám

„Myslím, že po tom, čo sme sa toľko usilovali, aby sme sa do Európske únie dostali a keď už konečne sme tam, pričom sme získali mnohé výhody a teraz, keď to treba udržať a hrozí, že sa to môže aj rozpadnúť, práve preto by sme mali ísť voliť a Európsku úniu podporovať,“ povedal Schuster. Jeho zdravotný stav po tom, čo absolvoval v polovici februára zákrok na srdci, je už lepší a iba v piatok sa vrátil z dvojtýždňovej cesty po Taliansku.

„Nehovorím, že so všetkým v Európskej únii treba súhlasiť. Kto nejde voliť, ťažko sa môže vyjadrovať. Nemáme lepšiu alternatívu. Nech povedia tí, čo nepôjdu voliť, čo by chceli, čo lepšieho? Hovorím, že život nie je ideálny ani teraz, ale oproti tomu, keby sme tam neboli, kde by sme teraz boli? Bolo by dobré spraviť také porovnanie,“ poznamenal Schuster. Podľa jeho slov je správne, že aj kritizujeme niektoré veci, napríklad byrokraciu. „Zatiaľ je toto ale najlepšie, čo sme si mohli vybrať. Treba to vylepšiť v prospech aj nášho štátu, aj celej Európskej únie,“ doplnil na záver exprezident.