Beňová považuje mandáty, ktoré by v eurovoľbách získala ĽSNS, za stratené

Líderka kandidačnej listiny Smer vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) Monika Beňová považuje mandáty, ktoré by v týchto voľbách získali poslanci za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), za stratené. Povedala to v diskusnej relácii TV Markíza Na telo s Michalom Kovačičom.

Autor: Pravda

„Ich ambíciou totiž nie je riešiť európske témy, ale vystúpiť z EÚ. Je však málo pravdepodobné, že by Kotlebovci mali nejaké významné funkcie v EP. Doteraz ich totiž nikto neoslovil, aby sa stali členmi nejakej frakcie. Aj napriek tomu je však neuveriteľné, že má fašistická strana vo voľbách do EP 12 percent,“ zdôvodňuje Beňová.

Podľa Michala Šimečku, ktorý je lídrom kandidačnej listiny koalície PS/SPOLU, mohla Kotlebova strana uspieť ešte výraznejšie, no aj tento výsledok je podľa neho nebezpečný. Domnieva sa však, že poslanci EP za ĽSNS budú izolovaní nielen v EP, ale aj medzi slovenskými europoslancami. Líderka kandidačnej listiny za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Lucia Ďuriš Nicholsonová pripisuje úspech Kotlebovcov v týchto voľbách zlyhaniu hrádze proti extrémizmu, ale aj samotnej vlády. „Zaráža ma však aj druhé miesto strany Smer-SD. Neočakávala som totiž takýto výsledok, keďže Smer-SD klesá,“ približuje Ďuriš Nicholsonová.

Výsledok ĽSNS neteší ani predsedu Kresťanskodemo­kratického hnutia (KDH) Alojza Hlinu. „Voľby mohli dopadnúť lepšie, ale rešpektujeme výsledky. ĽSNS sme mohli poraziť v týchto voľbách, keby sme sa u nás ‚nespájali delením‘,“ vysvetľuje Hlina. Narážal tým na štyri percentá, ktoré vo voľbách získala Kresťanská únia (KÚ). Založili ju odídenci z KDH a hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Anna Záborská a Branislav Škripek.

Výsledky ako vyslovenie nedôvery vládnej koalícii?

Výsledky volieb sú vyslovením nedôvery vládnej koalícii, povedal Michal Šimečka. „Ukazuje sa, že občanom SR záleží na budúcnosti Európskej únie (EÚ), čo je dobrá správa. Výsledky budeme analyzovať, viedli sme intenzívnu kampaň, takže veríme, že toto voliči ocenili. Na začiatku sme si stanovili cieľ mať dvojciferný výsledok, takže, keď sa to potvrdí, budeme veľmi spokojní,“ objasňuje Šimečka.

Monika Beňová zdôrazňuje, že pre Smer by tieto výsledky mali byť výkričník, že sa tu deje niečo, na základe čoho voliči Smer od nich odchádzajú. Zároveň si však nemyslí, že by tieto výsledky mali byť dôvodom na rozkývanie vládnej koalície. Na otázku, či by nebola na mieste výmena predsedu strany, reagovala tvrdením, že personálne otázky si budú riešiť vo vnútri strany, preto o nich nebude špekulovať pred médiami.

Sklamaná z výsledkov volieb nie je ani Lucia Ďuriš Nicholsonová. „Výsledky volieb nepovažujem za prehru. Hrali sme to na tri mandáty, no reálne zaznievalo, že keď to budú dva mandáty, tak budeme radi. Na slovenskej politickej scéne pribudli nové subjekty, s ktorými súťažíme o rovnakého voliča, preto podľa mňa nastal úbytok hlasov. Považujem to za pochopiteľné, no treba, aby SaS prešla určitou sebareflexiou,“ vysvetľuje Ďuriš Nicholsonová.

S volebným úspechom Kresťanskodemo­kratického hnutia (KDH) je spokojný aj jeho predseda Alojz Hlina.