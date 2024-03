Kandidátku SNS v eurovoľbách povedie Danko, jej súčasťou je aj Tabák, Taraba a Šimkovičová

Danko: Čaputovej prázdne vzdychy nás nezaujímajú Video

Ďalej je súčasťou kandidátky podpredseda národniarov Zdenko Čambal, poslanec a predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Roman Michelko, exposlankyňa Romana Tabák, štátni tajomníci ministerstva životného prostredia Filip a Štefan Kuffa, poslanci slovenského parlamentu Adam Lučanský a Karol Farkašovský. Z 11. miesta bude kandidovať podpredsedníčka strany a poslankyňa Dagmar Kramplová, splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia pandémie Covid-19 a manažovania zdrojov počas pandémie Peter Kotlár, poslanci Pavel Ľupták a Ivan Ševčík. Z posledného miesta kandidátky o mandát v EP zabojuje poslanec a predseda parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Rudolf Huliak.

„Spojili sme národné sily. V Bruseli chceme zastávať záujmy Slovenska. Budeme bojovať za zmiernenie ekoteroru Európskej únie a LGBT agendy," napísala SNS.

Politické strany majú na podanie kandidátnych listín pre voľby do Európskeho parlamentu čas do nedele 10. marca do polnoci. Na kandidátke sa môže nachádzať najviac 15 kandidátov, čo zároveň predstavuje aj počet poslancov, ktorých si Slovensko bude do europarlamentu voliť. Europoslanci sú volení na funkčné obdobie päť rokov a musia mať najmenej 21 rokov. Vo voľbách môžu kandidovať občania Slovenska s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iných členských štátov Európskej únie s trvalým pobytom v SR. Voľby do EP sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 8. júna 2024.