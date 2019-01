Šefčovič svoju kandidatúru za prezidenta zvažuje

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko vo štvrtok spresnil dátum prezidentských volieb na 16. marca. Slovenský eurokomisár uviedol, že podľa zákona má 21 dní na to, aby svoju kandidatúru oficiálne predložil. Zopakoval, že počas celého predošlého roka registroval hlasy, ktoré volali po tom, aby zvážil kandidatúru na prezidenta SR.

„Hlavne v posledných dňoch bola táto komunikácia oveľa intenzívnejšia a vo všetkých rozhovoroch zaznieval jednoznačný apel, aby budúci prezident mohol čo najviac prispievať k celospoločenskému zmieru, aby garantoval jednoznačné ukotvenie Slovenska v modernej a prosperujúcej Európe a posilňoval postavenie krajiny v zahraničí,“ opísal situáciu Šefčovič, ktorý sa v piatok spolu so svojimi kolegami z exekutívy EÚ zúčastnil na stretnutí s členmi rumunskej vlády v rámci začínajúceho sa rumunského predsedníctva v Rade EÚ.

Podľa jeho slov ide o kľúčové charakteristiky budúceho prezidenta SR, a to bez ohľadu na jeho rozhodnutie, či bude kandidovať.

„Pokiaľ ide o moje rozhodnutie, uvedomujem si, že termín prezidentských volieb bol stanovený, zároveň som však rád, že všetci rozumejú, že ide o závažný krok, ktorý bude mať vplyv na Slovensko aj na moju intenzívnu prácu v eurokomisii, aj dnes som kvôli tomu v Bukurešti, a takisto to bude mať dopad na moju rodinu a na moju budúcnosť osobne. Preto potrebujem ešte zopár dní, nechcem tento proces nejakým spôsobom zdržovať a ubezpečujem, že svoje rozhodnutie oznámim v najbližšom období,“ vysvetlil Šefčovič.

Prípadná kandidatúra podľa jeho slov znamená, že by to musel oznámiť šéfovi eurokomisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi a ten bude o tom informovať Európsky parlament. Spresnil, že každý člen exekutívy EÚ, ktorý chce kandidovať v domácich voľbách, musí požiadať o takzvanú volebnú dovolenku a jeho portfólio a zodpovednosti následne prerozdelia medzi ostatných komisárov.

Šefčovič však priznal, že v najbližších dňoch ho čakajú povinnosti, ktoré by z titulu svojej funkcie rád dotiahol do konca. Na budúci týždeň sa v Štrasburgu zúčastní na parlamentnom zasadnutí, kde bude rokovať o podobe sedemročného rozpočtu EÚ, a to je otázka, kde podľa neho aj pre SR ide o miliardy eur.

Intenzívne sa pripravuje aj na trojstranné stretnutie s Ruskom a Ukrajinou (21.1.), ktoré má za cieľ zabezpečiť dlhodobé dodávky plynu cez Ukrajinu do Európy aj po roku 2019. „Na tomto stretnutí sme pracovali vyše pol roka a dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu, ktorá umožní, aby dlhodobý tranzit bol zachovaný aj cez Slovensko po roku 2019, čo má tiež priamy dopad na bezpečnosť dodávok plynu pre túto a budúcu sezónu,“ vysvetlil.

Zároveň potvrdil, že má záujem dotiahnuť do konca niektoré legislatívne návrhy, ktoré sa nachádzajú v europarlamente, a úsilie, ktoré investoval do budovania energetickej únie, chce zakončiť zverejnením komplexnej správy o tom, čo sa za posledné roky podarilo dosiahnuť. Dúfa, že bude môcť vyhlásiť, že pokiaľ ide o tento cieľ, tak „misia bola splnená“. „K tomu potrebujem ešte niekoľko posledných krokov, kde sa spolieham aj na úspešnosť rumunského predsedníctva,“ upozornil.