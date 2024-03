To je nejaká partizánčina. Harabin poprel podporu Pellegrinimu

„Moji voliči sú inteligentní, nepodceňujte ich. Moji voliči vedia, čo majú robiť, a vedia, koho majú voliť. Je tu veľmi silná objednávka na národného prezidenta, ktorý zachová Slovenskej republike suverenitu štátu, nevtiahne Slovensko do vojny, bude dodržiavať ústavu, zákony a medzinárodné zmluvy a bude presadzovať mierové riešenia konfliktu na Ukrajine a nikdy nepošle našich vojakov do vojny,“ uvádzalo sa v stanovisku, ktoré má agentúra SITA k dispozícii. Podľa stanoviska sa Pellegrini prihlásil k častiam programu, ktorý presadzoval Harabin v prvom kole.

Sám Štefan Harabin však pre aktuality.sk označil šírenie takejto správy za podvod. Tvrdí, že to nie je pravda a že vyslovene zakázal komukoľvek z jeho tímu poskytovať médiám stanoviská v jeho mene. „Kto že to povedal? Jureňa? To je podvod, to je nejaká Jureňova partizánčina,“ reagoval prekvapený Harabin. Miroslav Jureňa je šéfom Harabinovho volebného tímu.